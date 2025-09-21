FEMMUEのプランパーに限定色♡神秘的なシアーパープル〈ジャスミン〉登場

FEMMUE（ファミュ）の大人気「デューイーリッププランパースパークル」に、数量限定カラー〈ジャスミン〉が仲間入り。夜空のきらめきを思わせるシアーパープルに、ブルー・ピンク・パープルの繊細なパールが重なり合い、ジュエリーのような輝きを放ちます。2,970円（税込）で登場するこの限定リップは、自然由来の成分や爽やかな香りも魅力。大人の余裕と透明感を纏える一本として注目です。

夜空を纏うような限定シアーパープル

数量限定の〈ジャスミン〉は、夜が深まるほどに香りを増す花のように、静かで神秘的なムードを演出するカラー。

ベースのパープルに、ブルー・ピンク・パープルのパールが重なり、唇の上で天の川のようにきらめきます。ひと塗りで上品な透明感*1と気品を叶え、ふっくらとした立体感あるリップに。

普段のメイクに加えるだけで、洗練された表情を引き出してくれるアイテムです。

*1メイクアップ効果による

ふっくら唇を叶えるボタニカル美容設計

プランピング成分には済州島産ひじきエキス2を配合。フコイダンが唇をうるおいで守り、ハリのある仕上がりへ導きます。

さらにブルーミングフラワーオイルコンプレックス（サフラワー種子オイル3、サンフラワー種子オイル4、ツバキ種子オイル）を配合し、乾燥を防ぎながらなめらかでツヤのある状態に。

ゼラニウム6やベルガモット*7の精油によるシトラスハーブの香りが心地よく、メントールの清涼感で爽やかな使い心地を楽しめます。

*2サルガッスムフシフォルムエキス

*3サフラワー油

*4ヒマワリ種子油

*6ニオイテンジクアオイ花油

*7ベルガモット果実油

販売情報＆チェックしたいポイント

「デューイーリッププランパースパークル〈ジャスミン〉」は、容量5.7mLで価格は2,970円（税込）。

FEMMUE公式オンラインストア、Cosme KitchenやBiople全店、@cosme TOKYOや渋谷ロフトなど幅広い店舗で購入可能です。数量限定のため早めのチェックがおすすめ。

なめらかさと輝き、ボタニカルケアを兼ね備えたリップで、秋冬のメイクに特別感をプラスしてみては♪

大人の透明感リップで特別なひとときを

FEMMUEのプランパー限定カラー〈ジャスミン〉は、神秘的なカラーと上質なケア効果を兼ね備えた特別な一本。

2,970円（税込）という価格で叶う贅沢な輝きは、自分へのご褒美や大切な人へのギフトにもぴったりです。夜空のようにきらめく唇で、季節のメイクをもっと楽しんでみませんか？

限定アイテムだからこそ、気になる方はぜひお早めにチェックしてください♡