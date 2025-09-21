双子妊娠中のタレント・中川翔子さんが自身のインスタグラムを更新。

出産を間近に控え、入院中の現況について綴りました。



【写真を見る】【 中川翔子 】 双子妊娠で入院中 「今日はつわりの時にこれで生き延びた！ ものたちを描いてみたよ」 「絵日記」を公開





中川翔子さんは「眠れないから絵日記描くのが楽しくなってきた 今日はつわりの時にこれで生き延びた！ ものたちを描いてみたよ」と綴ると手書きの「絵日記」をアップ。



投稿された画像では、中川翔子さんが「つわり」中によく食べていたものとして、スイカやスムージー、塩むすびなどを重宝していたことなどが、イラストと共に綴られています。





続けて「絵日記描きためて、ハイライトに溜めていくことにした 未公開含めていつかまとめて一冊になりますように」と、記しました。最後に、中川翔子さんは「みんなつわりの時、なに食べられてた？」と、呼びかけています。





この投稿にファンからは「私は 長男スイカ 長女ハムサンド 次女カレーで乗り切りました」・「しょこたん、あともう少し頑張って❤この絵日記発売して欲しいなぁぁ❤」・「絵日記もっと見たいです！ しょこたんファイト！」などの反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】