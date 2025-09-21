TBS NEWS DIG Powered by JNN

双子妊娠中のタレント・中川翔子さんが自身のインスタグラムを更新。
出産を間近に控え、入院中の現況について綴りました。
 

中川翔子さんは「眠れないから絵日記描くのが楽しくなってきた　今日はつわりの時にこれで生き延びた！　ものたちを描いてみたよ」と綴ると手書きの「絵日記」をアップ。

投稿された画像では、中川翔子さんが「つわり」中によく食べていたものとして、スイカやスムージー、塩むすびなどを重宝していたことなどが、イラストと共に綴られています。

続けて「絵日記描きためて、ハイライトに溜めていくことにした　未公開含めていつかまとめて一冊になりますように」と、記しました。

最後に、中川翔子さんは「みんなつわりの時、なに食べられてた？」と、呼びかけています。
 



この投稿にファンからは「私は　長男スイカ　長女ハムサンド　次女カレーで乗り切りました」・「しょこたん、あともう少し頑張って❤この絵日記発売して欲しいなぁぁ❤」・「絵日記もっと見たいです！ しょこたんファイト！」などの反響が寄せられています。


