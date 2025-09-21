¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¡¢¤É¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¡ÖÉÝ¤¤¤Ç¡×ÀÅ²¬¡¦°ËÅì»ÔÄ¹¤Î»ÔµÄ²ñ²ò»¶¤Ë¸ÀµÚ
¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤¬Æ±Æü¡¢³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ò½ä¤ê¡¢¼«¿È¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò²Ä·è¤·¤¿»ÔµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¾å¾Â¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¡¢ÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ï»ÔÄ¹¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Ê¤Í¡£²¿¤«¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¡ÖÊ¬¤«¤ë¿Í¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¡ÈÌµ²óÅú¡É¤Ë¾å¾Â¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÂ³¤±¤¿¤¤¡©¡¡À³Ê¡©¡×¤È¼«Ìä¼«Åú¤·¡¢¡ÖÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¡¢¤¨¤é¤¤ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢°ËÅì»Ô¤À¤±¤ÎÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Á´¹ñ¤ËÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤Æ¡×¤È¤¢¤¤ì¡¢¡Ö¤Þ¤À¤ä¤ê¤¿¤¤¡©¡×¡£
½Ð±é¼Ô¤¬¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¥á¥ó¥¿¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¾å¾Â¤Ï¡ÖÉÝ¤¤¤Ê¡£±þ±ç¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤À¤±¥´¥¿¥´¥¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢Å¨¤âÂ¿¤¤¡£ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î¿Í¡¢1¿Í¤ÇÊâ¤¯¤Î¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¤È¤â¤ËMC¤òÌ³¤á¤ë¹âÅÄ½ã¼¡¤¬¡Ö¤ª¤ì¤â¤½¤¦»×¤¦¡×¤ÈÆ±Ä´¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÉÝ¤¤¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Î¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¾å¾Â¤Ï¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¡¢¤É¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡©¡¡»ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾ù¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ï¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£