落語家の林家たい平（60）が20日、ブログを更新。自宅マンションで火災が発生したタレントの林家ペー（83）とパー子（77）夫妻のためにチャリティーイベントを計画中だと発表した。

たい平は、「ペー師匠、パー子お姉さんに自分達で出来ることを考えてます」とブログを更新。「火事になって心が辛い上に家族の猫ちゃん達も亡くなりさらに火災保険未加入が追い打ちを掛けて大変な思いをされてると察します」と夫婦が置かれた苦境をおもんぱかった。漫談家の林家あずみ（44）とともにチャリティーイベントを計画中だとして、「決まりましたらお知らせします」と伝えた。

また、あずみも「大好きなぺー師匠が、火事で大変辛い思いをされている」とXを更新して、「何かおチカラになりたいどうにか少しでもとの思いを師匠たい平に相談しましたら師匠たい平がチャリティー寄席を開けるよう動いてくれています」と報告した。

19日、東京都北区赤羽北にあるペー、パー子夫妻の自宅マンションで火災が発生。夫妻が飼っていた愛猫4匹は、火災に巻き込まれて死んだという。また、火災保険には入っていなかったことが明かされている。