ÇòßÀÈþÅÆ¤¬¹â¹»Â´¶È¸å½é¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÌ¥¤»¤¿¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ê¥»¥¯¥·¡¼¡ÖºÇ¶á¡¢Âç¿©¤¤Æ°²è¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÇòßÀÈþÅÆ
¡ÖÈþ¾¯½÷¿Þ´ÕAWARD2023¡×¤Ç½µ¥×¥ì¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÇòßÀÈþÅÆ¡Ê¤·¤é¤Ï¤Þ¡¦¤ß¤¦¡Ë¤¬¡¢9·î22Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤40¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£¤¢¤Î¤È¤16ºÐ¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤¬¡¢¹â¹»Â´¶È¤ò·Ð¤ÆºÆ¤Ó½µ¥×¥ì¤Ëµ¢´Ô¡£À¶½ã¤µ¤Î±ü¤Ë¡¢Âç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤È¿§¹á¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¿Í¤Î¿§¹á¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÇòßÀÈþÅÆ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢
¢£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿ÇòßÀÈþÅÆ¤ò
¡½¡½¹â¹»Â´¶È¸å¡¢½µ¥×¥ì¤Ç¤Ï½é¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
ÇòßÀ¡¡°ÊÁ°¤ÏÉ¬¤º¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÇò¤¤»°³Ñ¥Ó¥¥Ë¤äÀ©Éþ·Ï¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£ÊÁÊª¤Î¿åÃå¤äÊÑ·Á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤â¤Î¤Ê¤É¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤Ï¶á¤¯¤ÎÅç¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤Î»£±Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
ÇòßÀ¡¡Á¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡£¾®¤µ¤¤ÅÏ¤·Á¥¤Ë¾è¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³¤É÷¤ä°ë¤Î¹á¤ê¤¬µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¤Æ¡¢³¤¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤ÇºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£Åç¤Î±ü¤Ë¤¢¤ëÁð¸¶¤«¤é¤Î·Ê¿§¤âÀä·Ê¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Á¥¾å¤Ç¤Î»£±Æ¤âµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤Î»£±Æ¤ÇÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°áÁõ¤Ï¡©
ÇòßÀ¡¡ºÇ½é¤ËÃå¤¿Çò¤¤¿åÃå¤Ç¤¹¡£°Å¤á¤ÎÉô²°¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢°Õ³°¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¼«Á³ÂÎ¤ÇÎ×¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¸µµ¤¤Ê¤Ï¤·¤ã¤®·Ï¡×¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿É½¾ð¤¬½Ð¤»¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»Ï¤á¤ÆÌó2Ç¯¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
ÇòßÀ¡¡ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤½¤Î¤â¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤±¤É¡¢°ÜÆ°¤Î»þ´Ö¤ä¸½¾ì¤Ç¤Î²¿¤²¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬¡Ö¹¬¤»¤À¤Ê¡×¤È»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÈþ¾¯½÷¿Þ´ÕAWARD¡×¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤·¤ß¤¸¤ß»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Ý¡¼¥º¤äÉ½¾ð¤â¤¦¤Þ¤¤¤·¡¢¤À¤¤¤Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Í¡£
ÇòßÀ¡¡¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¤Þ¤À¿·¿Í¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
ÇòßÀ¡¡Âç¿©¤¤Æ°²è¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£²Æ¤Ï¿©Íß¤¬Íî¤Á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç¿©¤¤¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÍÎà¤ÎÂçÀ¹¤ê¤ò¤¹¤¹¤ëÆ°²è¤¬ÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¡¢¼Â¤ÏÌÍÎà¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ°²è¤ò¸«¤ë¤ÈÌµÀ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¡©
ÇòßÀ¡¡¥³¥á¤È¥¤¥â¤È¥«¥Ë¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Í¡£
ÇòßÀ¡¡¤Ï¤¤¡£°ÊÁ°¤ÏÆÃÊÌ¤Ë¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Ì¿¿½¸¤Î¥í¥±¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤Ç¿©¤Ù¤¿¥«¥ì¡¼¤¬ËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ°ìµ¤¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÆüËÜ¤Î¥«¥ì¡¼¤È¤Ï°ã¤¦¤Î¡©
ÇòßÀ¡¡ÆüËÜ¤Î¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¥³¥Ã¥Æ¥ê¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤Î¤Ï¥¹¡¼¥×·Ï¤Ç¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Æ¤ë¤«¤é¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤Ç¤Ï¹ÈÃã¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤ªÅÚ»º¤ËÇã¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥¸¥å¡¼¥¹¤Ï»×¤Ã¤¿¤è¤êÇöÌ£¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Â´¶ÈÎ¹¹Ô¤Ï¹Ô¤Ã¤¿¤Î¡©
ÇòßÀ¡¡Ãç¤Î¤¤¤¤Í§Ã£¤ÈÂçºå¤Î¥æ¥Ë¥Ð¡ÊUSJ¡Ë¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£2ÆüÏ¢Â³¤Ç³Ú¤·¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ÎVR¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï²¿²ó¤â¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¡©
ÇòßÀ¡¡¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¿å±Ë¤âÆÀ°Õ¤À¤È¤«¡£
ÇòßÀ¡¡¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥í¡¼¥ë¡¢Ê¿±Ë¤®¡¢ÇØ±Ë¤®¡¢¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¤Þ¤ÇÁ´Éô±Ë¤²¤Þ¤¹¡£200m¤âÍ¾Íµ¤Ç±Ë¤²¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÉáÃÊ¡¢±¿Æ°¤Ï¤·¤Æ¤ë¡©
ÇòßÀ¡¡Ä«¤Ë·Ú¤¯¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âå¼Õ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ°ìÆü¤¬µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¶Ú¥È¥ì¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÇÂÎ¤ò¤Û¤°¤·¤ÆÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ëº£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¸«¤É¤³¤í¤ÈÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
ÇòßÀ¡¡º£²ó¤ÏÀ©Éþ¤Ê¤·¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦°áÁõ¤äÊ·°Ïµ¤¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥È¥í¤Ê¥«¥Ã¥È¤ä¼«Á³ÂÎ¤ÎÉ½¾ð¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Î¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²Æ¤Î³¤¤äÅç¤ÎÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¼¤Ò´®Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¾åÌî ¼î¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿º´¡¹ÌÚ ÆÆ¡Ê¥°¥ë¡¼¥Á¥§¡Ë
¡üÇòßÀÈþÅÆ¡Ê¤·¤é¤Ï¤Þ¡¦¤ß¤¦¡Ë¡¡
2006Ç¯10·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡Ä»¼è¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹163Ñ¡¡B93 W63 H91¡¡·ì±Õ·¿¡áO·¿¡¡
¡û¡ÖÈþ¾¯½÷¿Þ´ÕAWARD2023¡×¤Ç½µ¥×¥ì¾Þ¤ä¥ä¥ó¥¸¥ã¥ó¾Þ¤Ê¤É¡¢3´§¤ò¼õ¾Þ¡£
¸ø¼°Instagram¡Ú@shirahama_miu¡Û¡¡
¸ø¼°X¡Ú@shirahama_miu¡Û¡¡
ÇòßÀÈþÅÆ¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¤¢¤ÎÆü¤ÎÌóÂ«¡¢Âç¿Í¤ÎÅú¤¨¡£¡Ù¡¡»£±Æ¡¿ºÙµï¹¬¼¡Ïº¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¾»³ËãÈþ¡¡»£±Æ¡¿ºÙµï¹¬¼¡Ïº