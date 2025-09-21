

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した新谷姫加

今年6月に発売したファースト写真集『ひめかわいい。』（集英社）が大ヒット中の新谷姫加（あらや・ひめか）ちゃんが、9月22日（月）発売『週刊プレイボーイ40号』のグラビアに登場。もっと見たいという声も多く、このたび未掲載カットで構成したアザーカットデジタル写真集を発売！ 何度見ても、新谷姫加はやっぱりかわいすぎる！

【写真】新谷姫加のグラビア

＊ ＊ ＊

■本人にも届いた写真集の反響

――今年6月に発売したファースト写真集『ひめかわいい。』（集英社）が大ヒット中の新谷姫加ちゃん。そして今回、写真集に掲載できなかった写真をまとめたアザーカットデジタル写真集『やっぱり、ひめかわいい。』（集英社）が発売になりました！

新谷 ありがとうございます！ 私のほうでも『ひめかわいい。』の大きな反響をいただいていて、応援してくださる皆さまだけじゃなく、仕事関係者の方たちからも「すごく良かったよ」って言ってもらえることが多いんですよ。

――ファースト写真集ということで、かなり露出度も高く、攻めたカットも多かったと思うのですが、それについては？

新谷 写真集じゃなかったら絶対にNGの露出やポージングが多かったですからね。一糸まとわぬっていうのは、もちろん初めてでしたし......。

ホント、撮影に向けて尻トレを頑張って良かったなって思っています。おかげで大好評だったんですが、その一方で「見ていいのかな」「まだちょっと恥ずかしくて見られない」っていう声も（笑）。

とてもすてきな作品になっているので、まだ見ていないっていう方は、アザーカット版も一緒に見てくれたら、いろいろと楽しめると思います。

――写真集の撮影からは10ヵ月くらいたちましたが、改めて印象に残っていることは？

新谷 撮影中、とにかく筋肉痛がスゴかったことですかね。普段やらないバレエのポーズをしたり、ビーチを走り回ったりして、生活が困難になるくらいカラダじゅうが筋肉痛だったんです（笑）。

――アザーカット写真集を作っていて思ったんですが、あらためて肌がめちゃくちゃきれいですよね。

新谷 ロケが5日間と長かったので、スキンケアには気をつけていました。スタッフさんと一緒にお酒を飲みたかったのもガマンしてソフトドリンクをずっと飲んでいましたし、撮影後と朝には半身浴。スキンケアも十分すぎるほどやっていました。

――最近のことを聞きたいのですが、髪の毛を切ったんですね。

新谷 はい！ けっこうバッサリいきました。15cmくらいかな。アイドルをやっていた頃はボブだったんですが、ここ数年間はロングだったんです。ちょっと気分転換も兼ねて切ろうかなって。

――その髪型もめちゃくちゃ似合っています。

新谷 実はこの1ヵ月くらいお休みをもらっていて、SNSからも少し離れていたんです。今まではXもインスタも毎日更新をしていたので、ひと呼吸置いてみようかと。今までできなかったこともやりたくて、ひとりで韓国旅行に行ってきたんですよ。

――ゆっくりできた？

新谷 いえ、私はひとりで旅行をするとき、スケジュールを詰め詰めにするのが好きなんです。事前に行きたいお店や場所を調べて、「この時間には○○」みたいな感じで、タイムスケジュールを作って行きました。だから、けっこう慌ただしくて。でも、メイク道具も持たず、気張らない旅行だったのですごくリラックスできました。

――あっという間の1ヵ月だったんじゃないですか？

新谷 そうなんですけど、私にはちょっと長すぎたかなって思いました。もうしばらく休みはいらないです（笑）。

――実は週プレの撮影も直近で入っています。ロケ地は、週プレの表紙を初めて飾った長崎県の五島列島・福江島。

新谷 3年ぶりなので、本当に楽しみです！ 初めての表紙、私のポーズがゴルゴ松本さんの「命」みたいな感じだったので、今回はちゃんとカッコいい決めポーズをしてリベンジできればと（笑）。

――同じロケ地を巡る予定です。

新谷 だったらなおさら、成長した姿を見せたいですね。今後は女優としてはもちろん、グラビアも頑張っていきたいと思っているので、よろしくお願いします!!

スタイリング／工藤沙恵（ミタケイショウ） ヘア＆メイク／田森春菜（JULLY）



●新谷姫加（あらや・ひめか）

1998年5月30日生まれ 青森県出身

身長163cm B83 W62 H88

趣味＝銭湯巡り、猫と遊ぶこと

○"あざとさの天才"といわれる人懐っこさで人気に。グラビア誌の表紙を多数飾り、現在は女優として活躍中！

公式X【@_Hime_Araya_】

公式Instagram【@hime._.gram】



新谷姫加デジタル写真集『やっぱり、ひめかわいい。』 撮影／前 康輔 価格／3410円（税込）

取材・文／高篠友一 撮影／前 康輔