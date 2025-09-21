俳優の大谷亮平（44）が21日に都内で行われた、女優の長澤まさみ主演映画「おーい、応為」（監督大森立嗣、10月17日公開）の完成披露上映会舞台あいさつに出席。共演者ら監督にも黙っていた撮影中のハプニングを明かした。

江戸時代を舞台に破天荒な絵師・葛飾北斎の娘であり弟子でもあった葛飾応為の生涯を描いた本作。大谷は、北斎の弟子の絵師・初五郎（魚屋北渓）を演じた。

長澤まさみ演じる主人公・応為から好意を寄せられる役どころ。初五郎にしか見せない応為の一面が描かれる。

大谷が印象に残っているのは「2人座って、ちょっと会話をするシーンがありまして、すごくしっとりとしたいいシーン」。暗闇での撮影で「僕そこで沼に落ちたんですよね。そこで軽く心が折れたんですけど…。本当に真っ暗で、1つぐらいの明かりで多分撮影してたんですけど、誘導されるがままに現場に向かうと沼に落ちました」衝撃の事実を初告白。

監督、共演者らには沼に落ちたことは伝えなかったという「言おうかなと思ったんですけど、めちゃめちゃ集中されてたんで、ちょっと潰しちゃいけないなと。結構裏で大変だったんですけど…」と思い出し笑いを浮かべた。