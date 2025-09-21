銃撃事件の現場に派遣された警官＝２０日、米ニューハンプシャー州/WMUR

（ＣＮＮ）米北東部ニューハンプシャー州ナシュアにあるカントリークラブ「スカイメドー・カントリークラブ」で２０日夕、銃撃事件があり、１人が死亡したほか、複数が負傷した。当局が明らかにした。

負傷者には銃で撃たれた人と、混乱の中でけがをした人が含まれているという。正確な人数は明らかにされていない。

ニューハンプシャー州のピーター・ヒンクリー検事補は２０日の記者会見で、逮捕者は出ていないものの「重要参考人」が拘束されており、地域社会に脅威はないと説明した。

警察によれば、監視カメラには襲撃犯と見られる人物が映っていた。当初は容疑者が２人いるとみられたが、防犯カメラ映像を確認した結果、１人と判明したという。

現場近くホテルが、家族らの集合場所として使用されている。警察は住民にスカイメドー周辺を避けるよう呼びかけた。

ジム・ドンチェス市長は今回の事件「悲劇だ」と述べ、１人の命が失われても多すぎると強調した。

スカイメドー・カントリークラブはゴルフ場を併設する会員制の施設で、結婚式など各種イベントの会場としても使われている。事件当日も結婚式が行われていた。

ナシュアはボストンから約４５分の距離で、マサチューセッツ州との州境に位置している。