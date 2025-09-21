川崎は２１日、次戦のリーグ・湘南戦（２３日、レモンＳ）に向けてオンラインで取材対応した。試合当日（２３日）に３８歳の誕生日を迎えるＦＷ小林悠は「３８なので、正直うれしくない」と苦笑いしながらも「自分が決めて勝てれば一番いいが、チームの勝利が一番だと思うので、そのためにしっかり準備したい」と力を込めた。

２０１０年に入団し、これまで誕生日とリーグ戦が重なったのは３試合だけ（ゴールはなし）。小林は「秋分の日なので、毎年のように（試合が）あったと思っていました」とおどけながら、「誕生日と（試合が）重なることはあまりないと、今聞いたので、現役中に（バースデーゴールを）取れるように頑張ります」と意気込んだ。

チームは２０日、ホーム・ＦＣ東京戦で０―１で敗れ、連勝が３でストップ。小林は１点を追う後半３９分にＦＷエリソンに代わって投入され、後半アディショナルタイム１０分には決定的なヘディングシュートを放つなど自身６試合ぶりのピッチで存在感を示したが、同点弾とはならなかった。その場面では、ＤＦ三浦の左クロスをゴール前でドンピシャヘッドも、ＧＫキムスンギュの好守に阻まれた。

「昨日帰って映像を見て、（ヘディングの）当て感もよく、枠にたたけていた。あの場面ではベスト（の選択）だった。振り返っても、あのボールを逆サイドに持っていくのは難しかった。相手のＧＫを褒めるしかない。またあの場面があってもああいう選択をすると思うし、（ゴール前に迫る）回数を増やしてゴールに近づけたい」と前を向いた。

残り８試合、首位・鹿島とは勝ち点１０差の７位。試合後のインタビューで長谷部茂利監督は選手たちへ「いよいよ全勝でなくてはならない（状況になった）」と言葉を掛けたと明かしている。小林は「優勝を目指す意味では、本当に一回も落とせない。切り替えるしかない。（湘南戦は）難しい試合になると思うが、自分たちは勝つしかない。とにかく結果にこだわりたい」。今季ここまで１０試合１得点。７月２０日・Ｇ大阪戦（パナスタ）以来となる得点へ期待も高まる。

Ｊ１通算１４４ゴールのストライカーは「短い時間でも結果を残さないといけない立場になってきている。昨日も絶対自分は決められると思ってピッチに立ったので、悔しさが残った。そういう悔しさをまた次、ピッチに立つ時にどう表現するか、今シーズン試されていることだと思う。１分、１秒（でも）、どれだけ自分を出せるかということにフォーカスして、しっかり準備をしたい」と誰よりもゴールを渇望した。