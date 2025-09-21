国や県の天然記念物に指定された大木が多く、「巨樹王国」とも呼ばれる徳島県つるぎ町で、樹木を巡る観光ツアーが約５年ぶりに再開された。

きっかけの一つは、町が開発したスマートフォン用ロールプレイングゲーム（ＲＰＧ）の人気の高まりだ。町の大木が物語の鍵を握る内容で、担当者は「巨樹の持つパワーや魅力を体感しに来てほしい」と呼びかけている。（大島渉）

エノキ、モミ、ヒノキ、トチノキ…

町内には、国指定天然記念物の「赤羽根大師のエノキ」をはじめ、県の天然記念物で樹高約３０メートルの「白山神社のモミ」、推定樹齢５００年の「葛籠のヒノキ」、幹回り約８・５メートルの巨大な「桑平のトチノキ」といった木が一宇地区を中心に８０以上点在。「パワースポット」としても知られる。

町によると、２００８年、旅行会社と協力してこれらの樹木をマイクロバスで巡るツアーを企画。地元ガイドから木にまつわる話を聞き、２０人の定員が埋まるほど人気があったという。だが、参加者の減少にコロナ禍の影響が重なり、２０年に中断していた。

８時間コースは「半田そうめん」堪能も

再開したツアーは「４時間」と、昼食付きの「８時間」の２コース。「行きたい時に行けるように」と移動手段をバスからタクシーに変え、町認定の観光案内人「つるぎの達人」が同乗して樹木の由来などを解説する。

４時間コースは赤羽根大師のエノキや白山神社のモミ、葛籠のヒノキなどを訪れる。８時間コースはこれらのスポットに加え、夕日に映えることで知られる「奥大野のアカマツ」なども巡り、特産の半田そうめんや郷土料理が堪能できる。

申し込みは２人からで、料金（１人あたり）は４時間コースが１万４０００円、８時間コースが３万円。予約人数で変動する。希望者は「にし阿波〜剣山・吉野川観光圏」のウェブサイトなどから申し込む。

２か月で１万ダウンロード

再開を後押ししたゲームは「つるぎ町ＲＰＧ ツルギスタ 巨樹と時つむぎのソラ」。町内の自然や文化がモチーフで、推定樹齢８００年の赤羽根大師のエノキの倒壊を機に主人公の物語が展開される。

１月にアプリをリリースしたところ、約２か月でダウンロード数が１万回を突破。町内で撮影した樹木の写真などをＳＮＳに公開する人が多数いた。つるぎの達人からも再開への強い思いが寄せられ、町が実施に踏み切った。町の担当者は「たくさんの人に参加してもらい、町の魅力をＰＲできればうれしい」と話す。

町は「ツルギスタ」に登場する町内の巨樹や施設に特化した「聖地巡礼ツアー」も新たに計画中。ゲーム内で味わった感動を追体験してもらう狙いで、来年度の実施を目標としている。