お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が20日に自身のアメブロを更新。長男・誠希千くん＆次男・誠八くんの授業参観に長女・こうめちゃんを連れて参加した様子をつづった。

小原は、「想像。。。」というタイトルでブログを更新。「こうめちゃんとばーばと小学校の参観日へ」と授業参観に行ったことを報告した。「今日は3教科も参観できました！5年生の音楽の授業では、音楽会の楽器練習の初日でぜんぜん完成していませんが、本番当日は成長してるんだろうなーーと、もう想像するだけで泣きそうになりました」と音楽会を想像し、期待に胸を躍らせた。

続けて、「3年生の国語の授業では、ローマ字学習をわいわいと皆で遊びながら協力する姿にほっこりしました。などなどなど、とにもかくにも、兄弟ともに家とはまた違う顔でしっかり学んでいて、何よりも楽しんでいるようでしたのですごく嬉しかったです」と、息子らの成長に対し心境をつづった。

最後に、「来年は3人小学生!!!まだ先やな、なんて思ってたのに。あぁ早い。校舎をあちこちと 忙しい参観日になります」と兄弟の学校での様子を見届けブログを締めくくった。