今季限りでの現役引退が発表された楽天・岡島豪郎外野手（36）について、13年の球団初の日本一など長くチームメートとしてプレーした則本が練習後にコメントした。

前日の20日に本人から連絡があり「今年で野球終わるわ」と伝えられたという。

「寂しかったというか…。この日が来たか、と。そんな感じだった」と則本。

1学年上の先輩は「どんな時でも、自分がしんどくても周りを元気づける、明るくする。弱いところはみせない先輩だった。とにかく前向き。若い選手は見習っていかないとなと」

さらに「後輩の面倒を見るのも好き。岡島さんの周りには常に後輩がいるイメージ。そういう先輩が引退されるのは悲しいなと思う」と話した。

自身の入団1年目には「寮から車に乗せてもらって球場に来て、帰りも乗せてもらったりとか。1年目からずっとお世話になっていた」と振り返った。

岡島は入団時は捕手。則本は1年目のオープン戦でバッテリーを組んだことがあるという。

「今でも覚えています。右打者にチェンジアップを投げる機会はなかなかなかったけど、（広島の）エルドレッドに投げて空振り取ったのが岡島さんとのバッテリー。今でも印象的です」と懐かしそうに話した。