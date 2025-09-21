3人組ユニット・Perfumeが21日、年内をもって活動休止することを発表。結成25周年、メジャーデビュー20周年を迎えたPerfumeの経歴を振り返ります。

■『ポリリズム』や『ワンルーム・ディスコ』などヒット曲多数

Perfumeは、あ〜ちゃん（36）、かしゆかさん（36）、のっちさん（37）からなる3人組ユニット。1999年に広島で結成し、2005年にシングル『リニアモーターガール』でメジャーデビュー。2007年に発売したシングル『ポリリズム』でブレイク。他にも『チョコレイト・ディスコ』（2007年）や『love the world』（2008年）、『ワンルーム・ディスコ』（2009年）などのヒット曲を生み、2010年には国内の女性グループとして史上2組目となる、東京ドームワンマンライブを開催しました。

■ドームツアーや海外ツアー開催など国内外を問わず活躍

2011年には『ポリリズム』が、映画『カーズ2』の挿入歌になったことをきっかけに海外での活動をスタートさせ、2012年に、初めての海外ツアー『Perfume WORLD TOUR 1st』を台湾、韓国、香港、シンガポールで開催しました。その翌年には『Perfume WORLD TOUR 2nd』をロンドン、パリ、ドイツで開催し、さらに、世界最大の広告祭『カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル』では、日本人歌手として初めてパフォーマンスを披露しました。

■年内をもってコールドスリープ（活動休止）へ

その後も、日本では東京、名古屋、大阪での3大ドームツアー、海外では北米ツアーを行うなど、精力的に活動を行い、2019年に、世界最大級の音楽フェス『Coachella 2019』に、J-POP女性グループとして初めて出演。2023年には、ヨーロッパ最大の音楽フェス『Primavera Sound 2023』に出演したほか、約9年ぶりとなるロンドン単独公演を開催するなど、国内外を問わず活躍しました。

そんなPerfumeはメジャーデビュー20周年を迎える21日に公式サイトを更新し、2025年12月31日をもって、コールドスリープ（活動休止）状態に入ることを発表。所属レーベルによると、22日、23日に行う東京ドームでの公演が、活動休止前最後の単独公演となり、活動休止となる2026年以降の活動は未定だということです。