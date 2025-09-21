U-20W杯直前の小杉啓太が2戦連続アシスト!「彼に夢を叶える機会を与えたい」主力送り出すユールゴーデンの覚悟も
勝利に貢献し、世界の舞台に臨む。スウェーデン1部リーグは20日に第24節を行い、U-20日本代表DF小杉啓太が所属するユールゴーデンはマルメに1-0で勝利。小杉は開幕戦からの連続出場を続け、決勝ゴールをアシストした。
0-0で迎えた後半43分に左SBの小杉がチャンスを作る。中盤の左寄りの位置でボールを持つと、相手2人の間をすり抜けて最前線にパス。ボールを受けたFWオーガスト・プリスケがそのままドリブルで運び、決勝ゴールを沈めた。
小杉は2試合連続のアシストとなった。前節ハンマルビー戦では劇的ゴールを演出。2-3とリードされた後半アディショナルタイム5分過ぎ、小杉が右CKを左足で蹴り込み、同点ゴールをアシストした。
U-20日本代表は今月下旬からチリで開幕するU-20ワールドカップに参加。小杉は海外組としてメンバーに入った。この試合後にU-20日本代表に合流する。
メンバー発表後、クラブは小杉招集のリリースを出し、シーズン終盤に主力が選ばれた経緯を報告。「ケイタにとって喜ばしいことだが、同時に守備のキープレーヤーを失うユールゴーデンにとって大きな打撃になる」と伝えた。
スポーツディレクターのボッセ・アンダーソン氏は小杉と話し合ったことを明かしている。
「W杯で日本を代表することが彼の最大の夢のひとつであり、それは一生に一度あるかないかの機会だ。だから、ケイタと彼の家族と話し合い、彼に夢を叶える機会を与えたいと思った。ケイタの家族は息子が日本のためにW杯でプレーできることに大きな誇りと感謝を感じていた」
スウェーデン紙『アフトンブラーデット』では、アンダーソンSDは「ケイタはここにいる間、常にプロとしての姿勢を貫き、クラブに忠実だった。彼のために立ち上がる選手はたくさんいる」と小杉の立ち振る舞いを語る。
また同メディアは、メンバー発表後に小杉にも話を聞いていた。小杉は「みんなに心から感謝している。自分とユールゴーデンをアピールする絶好の機会だ」と意気込む。
「クラブは私を信頼して送り出してくれた。つまり、ユールゴーデンのエンブレムのために戦い、ハードに練習を重ねないといけない。いいプレーをすれば、人々は私の名前を調べ、ユールゴーデン所属だと知る。そうすれば、その名前は世界中に知られるはず」
また、来夏の北中米W杯にも決意を新た。小杉は「U-20代表でいい結果を残せば、A代表も必ず注目してくれるはず。そうすればA代表入りだって夢ではない」と力を込めた。
