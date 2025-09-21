Snow Man佐久間大介が「551蓬莱」の製造に感激！「手作業だって知れるのがいいですね！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める日本テレビの『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 23時30分～）。

9月20日の放送では、大阪が誇るキング・オブ・お土産「551蓬莱（ごーごーいちほうらい）」を深掘りした。

■大阪No.1土産「551蓬莱」

今回深掘りしたのは、大阪が誇るNo.1お土産の「551蓬莱」。「大阪在住者が選ぶお土産」や「都民に聞いた、買ってきてほしい大阪土産」、「全国展開してほしいローカルチェーン店」など、数多くのランキングで1位を獲得するほどの人気を誇る。

「551蓬莱」といえば、1日に約17万個も売れる豚まんが大人気。そんな「551蓬莱」がなぜ大阪を代表するお土産になったのか、「551蓬莱」の魅力を深掘りしていく。

■2025年で、創業80周年！

推しの魅力を教えてくれるキャラクター“おしつじさん”は、フリーアナウンサーの川田裕美と、笑い飯・西田幸治が担当。「551蓬莱」の豚まんを川田は幼少期から食べ続けてきたと明かし、西田はお土産で買った分を我慢できず、帰り道に思わず食べてしまうほど大好物とのこと。

芸能界にも根強いファンが多いことがうかがえる「551蓬莱」は、今年でなんと80周年を迎える老舗。終戦からたった2ヵ月後の1945年10月に創業したとのことだ。

「そんな前からこれ作ってるんですか？」と驚く佐久間。豚まんのイメージが強い「551蓬莱」だが、創業当時はカレーライスで人気を博し、戦後の復興期に“早く・安く食べられるカレー”を一皿10円で提供していたという。そして翌年・1946年から、今や誰もが知る豚まんの販売をスタートさせたそう。

豚まんの特徴は、なんといっても角切りでゴロっと入った大きめの豚肉。一般的な豚まんに比べてジューシーさが際立ち、ひと口頬張るだけでその違いがわかるのだ。

そんな「551蓬莱」こだわりの豚まんは、1952年からテイクアウトを開始。これにより一気に“大阪のお茶の間の定番”として広がり、今なお愛されている。

■ある秘密の場所から150分圏内にしか出店しない驚きの理由

全国にファンを持つ「551蓬莱」だが、全部で61ある店舗は、大阪や兵庫など近畿地方のみに展開している。全国展開しない理由は、“生地の鮮度”への徹底的なこだわりのためなんだとか。

なんと生地を仕込むことができる場所はたった1ヵ所しかなく、「551蓬莱」のセントラルキッチンだけ。

ここで1日約17万個分の生地が秘伝の配合で作られ、各店舗へ運ばれる。そして各店で職人が包み、蒸したてを提供する仕組みになっているのだ。

だが、問題となるのが生地の発酵。輸送中も生地の発酵は進んでしまうため、最適な状態を保ったまま届けられる範囲には限界がある。そこで、セントラルキッチンから150分圏内というギリギリの範囲内にしか出店していないのである。

■味を支える職人たちのスゴ技！

生地の鮮度にこだわる「551蓬莱」の豚まんだが、具材を包む際にも並々ならぬこだわりがあるのだとか。

具材を生地で包む際、手の熱が伝わって発酵が進むのを防ぐため、熟練の職人たちはなんとわずか7秒で包み終えるというのだ。

「早回しじゃないの？スゴくない？」と驚愕する日村に、佐久間も「あんな分厚い生地でよくあれ（餡）入りますよね。…あと、この手作業だって知れるのがいいですね！」と感心しきり。

ちなみに「551蓬莱」のほとんどの社員が豚まんを包めるそうだが、15秒以内に包めてようやく一人前とみなされるそうだ。

品質を追求し、地元で最高の味を作り続けているこの姿勢こそが、大阪土産No.1に輝いた理由に違いない。

■サクヒム絶賛！マニアが教える、アレンジレシピ

お土産として人気のチルド商品は、蒸したものを急速冷蔵しているためできたての味を楽しめ、レンジで温めてもふっくらと仕上がるという。

ポイントは、軽く水を含ませたキッチンペーパーで豚まんを包み、その豚まんを両端を支えるように箸の上に置いたまま、水を入れたお皿に乗せて温めること。そうすることでできたてに近いふっくらとした食感が楽しめるそうだ。

そしていよいよスタジオでふたりは「551蓬莱」の豚まんを実食。

佐久間は「うわ、うま!?餡にたどり着いた時の感動ヤバいですね！」と声を弾ませ、日村も「本当だ、うま～い！」と舌鼓を打つ。

さらにおしつじさんのふたりがおすすめする“隠れた人気メニュー”である2種類のしゅうまいを食べ比べたり、マニア推薦の最強アレンジレシピに挑戦したりと、「551蓬莱」をあらゆる角度から堪能。最後は大満足の笑顔を見せる佐久間と日村であった。

なお、TVerでは地上波未公開シーンを含む特別版を無料配信中だ。

