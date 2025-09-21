ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地でのジャイアンツ戦に「1番DH」で先発出場。6回の第4打席に左中間への今季53号を放った。

■シュワーバーに並び首位タイ

前日はクレイトン・カーショー投手のシーズン最終登板で決勝の3ランを放った大谷。ジャイアンツ相手に連日の一発を見舞った。

6回の先頭打者で迎えた第4打席、大谷は4番手ジョエル・ペゲーロ手の5球目フォーシームを強振。打球速度107.4マイル（約172.8キロ）の当たりが左中間へ。403フィート（約122.8メートル）でそのままスタンドへ吸い込まれた。

MLB公式は連日の大谷の一打に驚きを見せており、公式Xに別アングルでの動画を公開。連日のバットフリップを見せた姿を紹介しながら、「ショウヘイ・オオタニの壮大なホームランが毎晩の出来事になっています」とつづった。

大谷はこれで、フィリーズのカイル・シュワーバー外野手に並び、ナ・リーグ首位タイと追いついた。MLB公式サイトのサラ・ラングス記者は、1番打者としてトップの49本塁打や、自身が昨年記録したドジャースの球団記録に王手をかけたことなどを伝えている。

ドジャースが地区優勝へ近づくなか、連日のアーチを描いた大谷。3年連続の本塁打王も視界に入ってきた。

