濱尾ノリタカ、“息子”抱っこした2ショット「眼差しが優し過ぎる」「仲の良い親子ですね」
俳優の濱尾ノリタカが、21日に更新された連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の公式SNSに登場。息子役の橋本則行との2ショットが公開された。
【写真】「眼差しが優し過ぎる」“息子”を抱っこした2ショットが公開された濱尾ノリタカ
中園ミホ氏が手掛ける第112作目の連続テレビ小説は、アンパンマンを生み出したやなせたかしと妻・暢の夫婦をモデルに描く。生きる意味も失っていた苦悩の日々と、それでも夢を忘れなかったヒロイン・朝田のぶと柳井嵩の人生。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでの道のりを通じて、生きる喜びが全身から湧いてくるような愛と勇気の物語を届ける。
濱尾は同作で、戦地で亡くなった岩男と、その息子・和明の2役を演じる。橋本は和明の息子の明男役。インスタグラムでは「子どもが大好きな#濱尾ノリタカさん」「撮影の合間の仲良し親子ショットと、モニターをチェックする濱尾さんをお届け」とつづり、明男を抱っこする和明の写真をアップした。
この投稿に「やさしい、笑顔」「濱尾さんが子供の見る表情がやさしい」「眼差しが優し過ぎる」「オフショット見た感じ仲の良い親子ですね」といったコメントが寄せられた。
