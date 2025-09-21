20th Centuryの長野博、井ノ原快彦によるユニット“ながのーず”が＜イナズマロック フェス 2025＞に出演した。

2024年の＜イナズマロック フェス＞出演を機に結成した“ながのーず”。今年はさらに進化したステージを披露。

1曲目は 優しさ温かみを感じる王道ポップチューン「Honey」でスタート。続いてファンキーでグルーヴ感のあるサウンドに、長野博へのリスペクトと愛情をユーモアたっぷりに詰め込んだ歌詞が特徴の「俺たちの長野博」を披露すると、客席から“ひろしコール”が沸き起こり、会場全体が一体となり、オーディエンスのボルテージは一気に上昇した。

続いてV6の代表曲「愛なんだ」を披露した後、フェス主催の西川貴教をステージに迎え入れ、V6の「TAKE ME HIGHER」 と「WAになっておどろう」を披露。この日のハイライトのひとつとなった「TAKE ME HIGHER」のパフォーマンスでは楽曲の途中で、サプライズゲストとしてウルトラマンティガも登場。オーディエンスからは大きな歓声が上がり、ステージ上の“ながのーず”と西川貴教がティガと共演する夢のコラボレーションが実現した。長野博がかつて主演を務めた作品でもあり、客席にはウルトラマンティガで育ったファンも多く、会場の盛り上がりは最高潮に達した。

さらに＜イナズマロック フェス 2025＞のために制作した新曲「ながのーずのテーマ」を初披露。ユーモアと遊び心あふれる歌詞に、ポップなダンスが印象的な楽曲​で観客からは大きな拍手と歓声と笑いが沸き起こる、まさに”ながのーず”のテーマにふさわしい​パフォーマンスになった。

ラストには、「夏のきっかけ」を披露。 夏の終わりに切なさを感じる楽曲で余韻を残しステージを締めくくった。今回も坂本昌行は舞台出演のため不在だったが、ステージにはダミー坂本昌行人形が登場し、“20th Century”としての絆を感じさせるステージとなった。