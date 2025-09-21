£Ó£Ë£Å£´£¸ÂçÂ¼°É¡¡½é¼Ì¿¿½¸¡Ö°É¿ÎÆ¦Éå¡×²ñ¸«¡¡½ÐÍè±É¤¨¤Ï¡Ö£±£°£°²¯ËüÅÀ¡ª¡¡»ä¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡£Ó£Ë£Å£´£¸¤ÎÂçÂ¼°É¤¬£²£°ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿£²£°Æü¡¢Åìµþ¡¦£È£Í£Ö¥¨¥½¥éÃÓÂÞ¤Ç£±£ó£ô¼Ì¿¿½¸¡Ö°É¿ÎÆ¦Éå¡×È¯ÇäµÇ°µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¤Î¼óÅÔ¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤È¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¡¦¥Ñ¥¿¥ä¤Ç»£±Æ¡£Ç°´ê¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ë¡Ö¤Þ¤À¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»Ï¤á¤Æ£±Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¼Ì¿¿½¸¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¼Â¤Ï½©¸µ¹¯ÀèÀ¸¤«¤é¸õÊä¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿Ãæ¤Î°ìÈÖ¤Ë¡Ø°É¿ÎÆ¦Éå¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë£±Ê¬¤°¤é¤¤¤ÇºÇÂ®¤Ç·è¤á¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°É¤È¤¤¤¦»ä¤ÎÌ¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ñ¥Ã¤È¸«¤¿°õ¾Ý¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¡£¤Ê¤ó¤«ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¤·¡¢°É¿ÎÆ¦Éå¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«¿§Çò¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¤Î¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤³¤ì¤Ë¤·¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤Ë¤â½éÄ©Àï¡£¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤À´·¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ì¤¬»ä¤Îº£²ó¤Î£±£ó£ô¼Ì¿¿½¸¤ÎËÜµ¤ÅÙ¹ç¤¤¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È£Ð£Ò¡£¼Ì¿¿½¸¤Î¼«¸ÊºÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö£±£°£°²¯ËüÅÀ¤Ç¤¹¡ª¡¡»ä¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤£±ºý¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤ä¥«¥é¥Õ¥ë¤µ¤È¤«¡¢¾Ð´é¤¬Â¿¤¤¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤¿¿Í¤â¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¸«¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¯¸µµ¤¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«¿®ºî¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡£²£°£²£²Ç¯¤Ë£Ó£Ë£Å£´£¸¤Î£±£±´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡££²£µÇ¯£³·îÈ¯Çä¤Î£³£´£ô£è¥·¥ó¥°¥ë¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡Ö¿´¤è¡¡À¼¤ò¾å¤²¤í¡ª¡×¤Ç½é¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢¼¡À¤Âå¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£°ºÐ¤ÎÊúÉé¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤ª»Å»ö¤À¤È±éµ»¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¤ª»Å»ö¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸åÇÚ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£