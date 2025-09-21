山本舞香、ワンオクTakaの愛犬と2ショット 別人級ピンク髪姿もお披露目「ビジュ最強」「可愛すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/09/21】女優の山本舞香が21日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、反響が寄せられている。
【写真】山本舞香、大胆チェンジの新ヘア
山本は「SUSHI」とし、夫でONE OK ROCKのボーカル・Takaの愛犬との2ショットを公開。顔を寄せ合う仲睦まじい様子を披露しており「女同士仲良くしような」と綴っていた。
また、これまで金髪だったがこの日の投稿では、鮮やかなカラーのピンク髪をお披露目。ファンからは「可愛すぎ」「最高に似合ってる」「ビジュ最強」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】山本舞香、大胆チェンジの新ヘア
◆山本舞香、ピンク髪お披露目
山本は「SUSHI」とし、夫でONE OK ROCKのボーカル・Takaの愛犬との2ショットを公開。顔を寄せ合う仲睦まじい様子を披露しており「女同士仲良くしような」と綴っていた。
また、これまで金髪だったがこの日の投稿では、鮮やかなカラーのピンク髪をお披露目。ファンからは「可愛すぎ」「最高に似合ってる」「ビジュ最強」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】