この先も女優やっていく？ 広瀬すず「一つのものに固執してない。執着は別にない」
女優の広瀬すず（27歳）が、9月21日に放送されたトーク番組「ボクらの時代」（フジテレビ系）に出演。この先も「女優やっていくの？」との質問に答えた。
番組には今回、映画「宝島」の出演した妻夫木聡、広瀬すず、監督の大友啓史氏が対談。妻夫木から「この先さ、いろいろ結婚だとか、含めて、女優やっていくの？ それとも『別にいいや』って思ったりとかしてるの？」と聞かれた広瀬は、「仕事だけじゃないですけど、なんかこう…一つのものに固執してないというか、執着は別にないので。何があるか分からないなって言い方は一応してはいるけど、今の時代でも、結婚したら『家庭に入ってほしい』とか、人の言葉には1ミリもたぶん影響されないんで（笑）。自分のリズムと、その時の感覚で」決めると語る。
ただ、「ずっとこのお仕事だけで行っちゃってるから、何か違う新しいことを、始めたい、始めてみたいな、と。それは趣味を見つけるでも何でもいいんですけど、なんか自分の、もうちょっと“生活してる感”欲しい」という。
妻夫木は「それも分かる気がするなぁ。20代の頃、特に聞かれるんですよ。『最近何か、挑戦したいことは？』『今年始めたことは？』『来年挑戦したいことは？』。そのために何かを始めないといけないんじゃないかっていう気になって」と話し、広瀬も「いろんなこと言い過ぎで、自分でも覚えてない（笑）。そういうのを辞めたいなと思って」と語った。
