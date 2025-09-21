4×100mリレー、南アフリカの救済措置で単独チームによるレース

陸上の世界選手権東京大会は21日、国立競技場で最終日を迎えた。男子4×100メートルリレーでは、予選で他国の影響を受けて途中棄権となった南アフリカが、異例の単独救済レースに臨んだ。1チームだけがトラックを駆ける異例の光景に、ファンも「前代未聞」「相手いないと難しいんだなあ」と驚いている。

1チームだけでバトンをつないだ。南アフリカは20日の予選2組でバトンがつながらず途中棄権。ただ他国の影響を受けたとしてこの救済レースが設定された。

複数チームが競うのがリレー。競ることでタイムが向上するという側面もある。異例尽くしの単独レースには、日本のファンからもX上に様々な意見が並んだ。

「救済ルールでリレーを1チームで走るって初めて見たなあ…」

「一チームだけのリレーは走りにくいでしょうけれど」

「単独チームでリレーって難しそう」

「1レーンだけでリレーやるのシュールでおもろい」

「前代未聞の単独マイルリレー！！！！」

「リレーって相手いないと難しいんだなぁ」

「やはり相手がいないとすごく難しいですね」

「救済レースてはじめてみた、けど、相手いないと速く走れないよね」

復活での決勝進出には38秒34が必要だったが、38秒64で届かなかった。



（THE ANSWER編集部）