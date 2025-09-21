中国の若い層の間で「ソウル病」が拡散している。韓国を訪れた後、ソウルが懐かしくなり日常適応に困難をきたす中国人が増えているという。

中国版インスタグラム「小紅書」には、「ソウルを離れると病気になる」「ソウルでの毎瞬間を思い出すと幸せでいっぱいだ」「ソウルで暮らしたい」など、「ソウル病」を患う人たちの投稿が相次いでいる。

ある中国人は「ソウルの空気には人を楽しくさせる魔法の要素があった。私と友達は乙支路（ウルチロ）3街を疲れも知らず歩き回った」という投稿をシェアした。

また別のユーザーは「予約した宿が見つからず尋ね歩いたことを思い出す。その時会ったすべての人は私を慰めて道を案内してくれ、最後にはあるおばさんがその宿のオーナーに電話をかけ私を宿まで連れて行ってくれた」と書いた。文末には「ソウル病」のハッシュタグも付けた。

動画プラットフォームのティックトックでも「ソウル病」の動画が熱い反応を得ている。彼らは「韓国に行ったすべての人がソウル病にかかっている」「ソウルは本当に魅力的な所」「ソウルは日常を抜け出せるユートピア」などの言葉とともにソウルの夜景の動画を投稿した。

韓国観光公社データラボによると、今年に入り6月末までに韓国を訪れた中国人観光客は252万7000人で、前年同期比14％ほど増えた。

こうした中、29日から中国人団体観光客に対する一時的ビザなし入国が認められ、中国人の訪韓はさらに増えるものとみられる。中国最大の名節である国慶節と中秋節の連休となる10月1〜8日まで重なり中国人団体観光客特需が本格化するだろうという期待が大きくなっている。