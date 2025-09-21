◇セ・リーグ 巨人―中日（2025年9月21日 バンテリンD）

巨人の新守護神、ライデル・マルティネス投手（28＝キューバ）は21日の中日戦（バンテリンD）でベンチ外となり、移籍後初となる3試合連続登板は回避となった。

同じく2連投中の中川皓太投手（31）と大勢投手（26）はベンチ入りメンバーに名前を連ねている。

マルティネスは19日の広島戦（東京D）で19球、20日の同戦では21球を投げ、14試合連続セーブ。両リーグ単独トップの今季44セーブ目（3勝2敗3ホールド）を挙げ、球団記録と自己最多記録を更新した。

試合後、阿部慎之助監督（46）は1球ホールド、3球ホールドの省エネ投球が続いている中川には3連投をすでに伝えたことを明かしたうえで、大勢、マルティネスの3連投については「本人たちが、いってくれればね、いいですけど。まあ、故障につなげたくはないですけど、なんとかチームのために頑張ってくれれば、うれしいなと思いますけど」と話していた。

また、ドラフト1位ルーキーの石塚裕惺内野手（19＝花咲徳栄）もメンバーを外れている。