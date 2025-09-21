ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。現況について綴りました。



津久井教生さんは、「秋ですよ〜と窓を開けたら風が教えてくれました♪」と題し、「待望の秋の気配を感じています♡窓を開けてもらって外の空気を入れてもらいました♡おぉ〜秋の匂いがします 来ました、来ました〜♪」と投稿。







続けて、「ただ気をつけないといけないのが秋バテです…思った以上の寒暖差に体がついていかずに体調を崩しやすくなるのです 確かに一気に秋になっている気もします…ゆったりと呼吸器に身を任せようと思います」と綴りました。







津久井教生さんは最後に、「短いかもしれませんが過ごしやすい季節です♡

皆さん、秋を楽しみましょう♡私もベッドの上で楽しみます♪」とコメントし投稿を締めくくりました。







2024年10月10日のブログで、津久井さんは「2024年10月になりました。私がＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)に罹患していると公表して5年が経過したことになります」「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と、闘病を支えてくれている周囲への感謝を投稿。







続けて「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください 健康診断も出来るだけしましょう！予防医療も進化していますから」とファンへ呼びかけていました。







津久井さんは、人気アニメ作品【ご近所物語】の「西野ジロー」役や、【アリスSOS】の「トシオ」役などをつとめていました。



【担当：芸能情報ステーション】