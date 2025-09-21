「ドジャース７−５ジャイアンツ」（２０日、ロサンゼルス）

ドジャースが逆転勝ちで４連勝。ナ・リーグ西地区優勝へのマジックナンバーを３に減らした。

大谷翔平投手は「１番・指名打者」で出場し、第２打席までは連続三振。コンフォートの号ソロで３−４の１点差に迫った四回の第３打席で四球を選んで２５試合連続出塁。その後、フリーマンのタイムリーで生還して同点のホームを踏み、今季１４０得点目をマークした。ドジャースでのシーズン１４０得点は球団史上６人目。本拠地がブルックリン時代の１９３０年にベーブ・ハーマンが１４３得点を記録して以来、９５年ぶりの快挙となった。

５−４で迎えた六回の第４打席には２試合連続の５３号ソロを左中間へ放った。この時点でナ・リーグ本塁打王争いでシュワバー（フィリーズ）に追いつき、トップに並んだ。七回の第５打席は今季２０個目の申告敬遠だった。

チームは先発のグラスノーが５回６安打４失点で４勝目。初回に４長短打と３四球と乱れ、打者１０人の攻撃でいきなり４点を失ったが打線の援護に救われた。

打線は直後にマンシーの１９号２ランで反撃。四回にコンフォートの１２号ソロなどで同点とすると、五回はエドマンが１３号勝ち越しソロ。六回は大谷のソロやテオスカーの適時打で２点を追加した。

２点リードの九回は新人左腕のドライヤーが登板。４セーブ目を挙げた。

この日は地区優勝を争うパドレスが勝ったため、ドジャースがマジックを一つ減らして３に。最短で試合のない２２日（日本時間２３日）に４連覇が決まる可能性が出てきた。