俳優・タレントの杉浦太陽さんが自身のインスタグラムを更新。三男・幸空（こあ）くんが次女・夢空（ゆめあ）ちゃんにミルクを与える微笑ましい兄妹の様子を投稿しました。



杉浦さんは投稿に「兄妹コアとユメの絆」とコメントし、三男が「コア兄ちゃんって呼んで欲しいんだって」と添えています。

公開された写真には、ソファに腰掛けた幸空くんが、赤ちゃんの夢空ちゃんにミルクを与える姿が映っています。







幸空くんは大きなクッションに寄りかかりながらリラックスした表情で妹の世話をしており、優しい兄の一面を垣間見ることができます。夢空ちゃんは白い服を着て、穏やかにミルクを飲んでいる様子が写っています。

杉浦さんは先日も、三男の幸空（こあ）くんが、娘の夢空（ゆめあ）ちゃんを抱っこしている写真をストーリーズで投稿しています。







杉浦太陽さんは、タレントの辻希美さんと2007年6月に結婚。

辻さんは、同年11月に第1子長女・希空（のあ）さん、2010年12月に第2子長男・青空（せいあ）さん、2013年3月に第3子次男・昊空（そら）さん、2018年12月に第4子三男・幸空（こあ）くんの出産をしています。

そして、2025年8月、第5子となる、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを出産しています。



