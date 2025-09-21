パンダモチーフのバッグ&ネイルオイルがかわいすぎて癒し…「uka×アンテプリマ」の特別なコラボに注目

トータルビューティカンパニー「uka（ウカ）」と、「ANTEPRIMA（アンテプリマ）」がコラボレーション。

パンダのモチーフがかわいい、ネイルオイルとミニバッグが登場します。

10月1日（水）より、ukaストアおよび公式オンラインストア、全国のアンテプリマ/ワイヤーバッグの店舗、アンテプリマオンラインストアにて販売開始。

香りと遊び心のエッセンスを取り入れた、特別なコラボに注目です。

ukaとアンテプリマのコラボアイテムがおしゃれ



今回のコラボは、ネイルオイル単品の「uka nail oil ANIMALE PANDA for ANTEPRIMA」と、そこにアンテプリマのワイヤーバッグをセットにした「uka×ANTEPRIMA ANIMALE PANDA kit」がラインナップ。

デザインは、アンテプリマの人気シリーズ『ANIMALE PANDA（アニマーレ パンダ）』をモチーフにしています。

遊び心のある見た目が、とってもかわいいですよね。

“バニラ”の香りのネイルオイルにうっとり



「uka nail oil ANIMALE PANDA for ANTEPRIMA」（税込4510円）は、香りの主役に“バニラ”をセレクト。

花は白く種は黒いことから、パンダの白と黒に着想を得て、“香りでもパンダを表現する”というユーモアで誕生した、ほかにはない1本ですよ。

深みのあるサンダルウッドや柑橘類の軽やかさ、コリアンダーのやさしいスパイスにミントの清涼感を楽しめます。

また、パッケージにもこだわり、外箱にはアンテプリマのワイヤーバッグをイメージした繊細なラメがきらめく、限定仕様の紙筒になっているそう。

手に取った瞬間から、心がときめいてしまいそうです。

※ネイルオイルのみ、アンテプリマオンラインストア、uka店舗、uka公式オンラインストア限定販売

バッグにネイルオイルを忍ばせておでかけしよ！



ネイルオイルと、マイクロバッグがセットになった「uka×ANTEPRIMA ANIMALE PANDA kit」（税込4万5100円）。

ukaのネイルオイルがセットできる、ポケットが付いています。

また、長さの異なるチェーンが2本付属しているから、ハンドルバッグや斜めがけにアレンジも可能。

バッグのサイズは、幅約11.5cm×高さ約9cmです。

アクセサリー感覚で楽しめるコラボアイテムをゲットして



ukaとアンテプリマ、両ブランドの世界観が融合した今回のコラボ。

香りとデザインを、まるでアクセサリーのようにまとえるのが魅力です。

ネイルオイルはちょっとした贈り物にもぴったりだから、ぜひ活用してみてはいかがでしょう。

「uka×アンテプリマ コラボアイテム」ニュースページ
参照元:株式会社ウカ プレスリリース