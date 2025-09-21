パンダモチーフのバッグ&ネイルオイルがかわいすぎて癒し…「uka×アンテプリマ」の特別なコラボに注目
トータルビューティカンパニー「uka（ウカ）」と、「ANTEPRIMA（アンテプリマ）」がコラボレーション。
パンダのモチーフがかわいい、ネイルオイルとミニバッグが登場します。
10月1日（水）より、ukaストアおよび公式オンラインストア、全国のアンテプリマ/ワイヤーバッグの店舗、アンテプリマオンラインストアにて販売開始。
香りと遊び心のエッセンスを取り入れた、特別なコラボに注目です。
ukaとアンテプリマのコラボアイテムがおしゃれ
今回のコラボは、ネイルオイル単品の「uka nail oil ANIMALE PANDA for ANTEPRIMA」と、そこにアンテプリマのワイヤーバッグをセットにした「uka×ANTEPRIMA ANIMALE PANDA kit」がラインナップ。
デザインは、アンテプリマの人気シリーズ『ANIMALE PANDA（アニマーレ パンダ）』をモチーフにしています。
遊び心のある見た目が、とってもかわいいですよね。
“バニラ”の香りのネイルオイルにうっとり
「uka nail oil ANIMALE PANDA for ANTEPRIMA」（税込4510円）は、香りの主役に“バニラ”をセレクト。
花は白く種は黒いことから、パンダの白と黒に着想を得て、“香りでもパンダを表現する”というユーモアで誕生した、ほかにはない1本ですよ。
深みのあるサンダルウッドや柑橘類の軽やかさ、コリアンダーのやさしいスパイスにミントの清涼感を楽しめます。
また、パッケージにもこだわり、外箱にはアンテプリマのワイヤーバッグをイメージした繊細なラメがきらめく、限定仕様の紙筒になっているそう。
手に取った瞬間から、心がときめいてしまいそうです。
※ネイルオイルのみ、アンテプリマオンラインストア、uka店舗、uka公式オンラインストア限定販売
バッグにネイルオイルを忍ばせておでかけしよ！
ネイルオイルと、マイクロバッグがセットになった「uka×ANTEPRIMA ANIMALE PANDA kit」（税込4万5100円）。
ukaのネイルオイルがセットできる、ポケットが付いています。
また、長さの異なるチェーンが2本付属しているから、ハンドルバッグや斜めがけにアレンジも可能。
バッグのサイズは、幅約11.5cm×高さ約9cmです。
アクセサリー感覚で楽しめるコラボアイテムをゲットして
ukaとアンテプリマ、両ブランドの世界観が融合した今回のコラボ。
香りとデザインを、まるでアクセサリーのようにまとえるのが魅力です。
ネイルオイルはちょっとした贈り物にもぴったりだから、ぜひ活用してみてはいかがでしょう。
「uka×アンテプリマ コラボアイテム」ニュースページ
https://uka.co.jp/
参照元：株式会社ウカ プレスリリース
