º£Ìë¤Ï160¥¥í¹äÂ®µå¤òÊ´ºÕ¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡È¾×·â53¹æ¡É¤ËÊÆµ¼Ô¤¬´¶Ã²¡¡ÏÃÂêÆÈÀê¤Î·üÇ°¤Ë°ÛÏÀ¤â¡ÖÉÔ¸øÊ¿¤À¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤¦¤Ù¤¡×
À¨¤Þ¤¸¤¤ÂÇËÀ¤ò¸«¤»¤Ä¤±Â³¤±¤ëÂçÃ«(C)Getty Images
¡¡Ï¢Ìë¤Îµ»¤¢¤êÃÆ¤À¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö9·î20Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¥Á¡¼¥à¤¬1ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿6²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ë¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë53¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂÇ¤¿¤ì¤¿Åê¼ê¤¬Äü¤á¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î°µ´¬µÕÊý¸þ¥¢¡¼¥Á¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡Á°Æü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤Ç¤â5²ó¤ËÃÍÀé¶â¤Î¾¡¤Á±Û¤·3¥é¥ó¤òÁ¯¤ä¤«¤ÊÎ®¤·ÂÇ¤Á¤Çº¸ÍãÀÊ¤ËÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ17¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤â²ÚÎï¤ËÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë4ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÌÔÎõ¤Ê´¬¤ÊÖ¤·¤ò¸«¤»¤Æ1ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿6²óÎ¢¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢Áê¼ê±¦ÏÓ¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥Ú¥²¡¼¥í¤¬¿¿¤óÃæ¹â¤á¤ËÅê¤¸¤¿99.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160.7¥¥í¡Ë¤Î4¥·¡¼¥à¤òÂª¤¨¤ë¡£º¸Ãæ´ÖÊý¸þ¤Ø¤ÈÃÆ¤½Ð¤µ¤ì¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ëº¸ÍãÀÊ¤ËÃåÃÆ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á15»î¹ç¤Ç7È¯ÌÜ¤È¤·¡¢Ã±½ã·×»»¤Ê¤¬¤éÇ¯´Ö55ËÜ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤òÁè¤¦¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤È¤âÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡Åê¼ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤â¤±¤ó°ú¤¹¤ë¡£¤½¤Î°ÛÇ½À¤ò¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤È¸«¤»¤Ä¤±¤ëÂçÃ«¤Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Îµ¼Ô¤¿¤Á¤â¤â¤Ï¤äºÇ·ÉÎé¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØDodgers Nation¡Ù¤Î¥À¥°¡¦¥Þ¥±¥¤¥óµ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ë¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç29ËÜÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Á¡¢¼«¿È¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¤Õ¤¿¤¿¤ÓÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç¤ÎMVP¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢»Å¾å¤²¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¥ã¥ê¥¢4ÅÙÌÜ¤ÎMVP³ÍÆÀ¤òÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØFOX Sports¡Ù¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ù¥ó¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼»á¤â¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤â¤¦Ëè·î¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖSNS¤Ï¤³¤ÎÃË¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ¸øÊ¿¤Ê°·¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤Ï¤ª¤½¤é¤¯Ìîµå»Ë¾åºÇ¹â¤ÎºÍÇ½¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬¡Ø¤¢¤¤¤Ä¤ÏÏÃÂê¤Ë¤µ¤ì¤¹¤®¤À¡Ù¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ä¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤¦¤Ù¤¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ÏÃÂê¤ä¾Î»¿¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖË°¤¡×¤¬À¸¤¸¤ë¤È¤¤¤¦·üÇ°¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢Àª¤¤¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¡£Èà¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¿ô»ú¤ò¿¤Ð¤¹¤«¤Ë¶½Ì£¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]