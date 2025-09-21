»³¸ýÃÒ»Ò¡¡¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë±éµ»¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤ËÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¡×É×¡¦ÅâÂô¼÷ÌÀ¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¡©¤Ë¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡ÖÀäÂÐ¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤Î»³¸ýÃÒ»Ò¡Ê60¡Ë¤¬20ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»³¸ý¤Ï¸½ºß¡¢À¤³¦¤Î²»³ÚÊ¸²½¤ò±ÇÁü¤È¤·¤Æ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖLISTEN.¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇMC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦º£ÅÄ¹Ì»Ê¤«¤é¡Ö¤¨¤Ã¡¢º£¸åÇÐÍ¥¶È¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢»³¸ý¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¢¡Ä¡£»ä¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë±éµ»¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤ËÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡º£ÅÄ¤¬¶Ã¤¯¤È¡Ö¤À¤«¤é¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£±éµ»¤Ã¤Æ¥ÉÁÇ¿Í¤È¤«¤éÆþ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é±éµ»¤Ã¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ°ìÀ¸¤ÎÆæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡º£ÅÄ¤«¤é¤Î¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¤´¼ç¿Í¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¡×¤ÈÉ×¤Ç¤¢¤ëÇÐÍ¥¤ÎÅâÂô¼÷ÌÀ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡ÖÀäÂÐÏÃ¤µ¤Ê¤¤¡£¿¿µÕ¤¹¤®¤ë¤«¤é¡£¤Õ¤ó¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ½ª¤ï¤ê¤À¤«¤é¡×¤ÈÃÇ¸À¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦Ì´¤¢¤ëÀ¤³¦¤ËÂ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤«¤é¡¢²¿¤«¸þ¾å¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÍß¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢º£ÅÄ¤Ï¡Öº£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â¤Ê¤ó¤«²ó¤ê²ó¤Ã¤Æ¤³¤Ã¤Á¤ÎÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»³¸ý¤Ï¡Ö¤¦¡Á¤ó¡¢¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£¤¤¤Ä¤«¤Á¤ã¤ó¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡ÖÀ¤³¦¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ëµ±¤¤òÊü¤ÄÈþ¤·¤¤Êý¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¡£¶á¤¯¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£À¸¤Ç´¶¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£