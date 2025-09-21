「King & Prince」郄橋海人（26）が21日に都内で行われた、女優の長澤まさみ主演映画「おーい、応為」（監督大森立嗣、10月17日公開）の完成披露上映会舞台あいさつに出席した。

江戸時代を舞台に破天荒な絵師・葛飾北斎の娘であり弟子でもあった葛飾応為の生涯を描いた本作。郄橋は、父をしのぐ画才を持ち、北斎の右腕として男社会を駆け抜けた応為（長澤まさみ）の友人で北斎の門下生・善治郎（渓斎英泉）を演じた。

作品にちなみ、郄橋が極めたいことは「長生き」。毎日潜水を日課として肺活量を鍛えているという。「潜って、危なくない程度にやらせてもらってて、この前、一番最高記録が2分ぐらいいけるようになれてて…」と告白。「記録をどんどん伸ばして肺活量というか、体の内側をどんどん鍛えてって、老後に強くなりたいなっていう風に思ってます！」と声を大にした。

自分のやりたいことを貫き、90歳まで長生きしたとされる北斎のように「90歳まで、自分のやりたいことがすごい沢山あるので、死なないというか、とにかく長生きして、その時間で楽しい事いっぱいやりたい！」と宣言した。