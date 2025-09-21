「女同士仲良くしような」山本舞香、義兄・ワンオクTakaの愛犬と2ショット 「ほっこり」「どっちもかわいすぎる」と反響
俳優の山本舞香（27）が21日、自身のインスタグラムを更新。夫でロックバンド・MY FIRST STORYのボーカル・Hiro（31）の実の兄であるONE OK ROCKのボーカル・Taka（37）の愛犬と戯れる“自然体”な2ショットを披露した。
【写真】「どっちもかわいすぎる」」義兄・ワンオクTakaの愛犬と2ショットを披露した山本舞香
Takaの愛犬の名は「SUSHI」。山本はSUSHIに顔を寄せたり、一緒に寝っ転がってじゃれ合う2ショットなどを複数枚投稿し、「女同士仲良くしような」とメッセージをつづった。
ファンからは「どっちもかわいすぎる」「ほっこり」「まいかちゃんの笑顔最高」「幸せな時間だよね！」「良い目をしてますなぁ」「ピンク色の髪が可愛いですね」など、さまざまな声が寄せられている。
