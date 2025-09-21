¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿53¹æ¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×ÊÂ¤Ö¡¡4Ï¢¾¡¤ÇÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ø¡ÖM3¡×
¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹7-5¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä(ÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬53¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤Ç4ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á4Ï¢¾¡¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¤Ï½é²ó¡¢¥Ò¥Ã¥È¤È¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ç1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢¥¨¥ë¥É¥ê¥Ã¥¸Áª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÍá¤Ó¤Æ3¼ºÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Î¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤â¤¢¤ê¡¢½é²ó¤«¤é4¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÄ¾¸å¡¢2¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤«¤é¥Þ¥ó¥·¡¼Áª¼ê¤Î¥Ä¡¼¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·2ÅÀº¹¤Ë½Ì¤á¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë4²ó¡¢¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÈÁª¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢5²ó¤â¥¨¥É¥Þ¥óÁª¼ê¤«¤é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È6²ó¡¢Âè1Âè2ÂÇÀÊ¤Ç»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¡¢º£µ¨53¹æ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥Ú¥²¡¼¥íÅê¼ê¤Î160¥¥í¡¢¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂª¤¨¡¢¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤È²ÚÎï¤Ë±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤µ¤é¤Ë¤³¤Î²ó¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢7-4¤È°ú¤Î¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
7²ó¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¤¬6¿Í¤ÎÅê¼ê¤ò¤Ä¤®¹þ¤ó¤À¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬7-5¤Ç¾¡Íø¡£4Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ÎÆü¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÏ¶è2°Ì¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò4¤ËÌá¤·¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò3¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¤³¤ÎÆü3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡¢2»Íµå¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢1ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¡£2»î¹çÏ¢Â³¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼Áª¼ê¤ËÊÂ¤Ó¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î53¹æ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£