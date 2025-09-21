元乃木坂46畠中清羅、娘を顔出し公開「親子そっくり」「すでに美人さん」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/09/21】元乃木坂46の畠中清羅が9月21日、自身のInstagramを更新。娘との2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】元乃木坂46畠中清羅、娘顔出しショット
畠中は「親子でパシャリ」とつづり、娘と頬を密着させて撮影した写真を公開。川遊びを楽しんだそうで「最近自然に癒される〜っ自然のパワーってすごいねぇ」と綴っていた。
この投稿にファンからは「親子そっくり」「すでに美人さん」「可愛すぎる」「天使」と反響が寄せられている。
畠中は2011年8月、第1期メンバーとして乃木坂46に加入。2015年4月4日に行われた1stアルバムの握手会をもってグループを卒業後、2017年秋頃に一般男性と結婚していたことを自身のブログで報告。その後、2019年6月には第1子となる女児、2021年10月には第2子となる男児を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元乃木坂46畠中清羅、娘顔出しショット
◆畠中清羅、娘を顔出し公開
畠中は「親子でパシャリ」とつづり、娘と頬を密着させて撮影した写真を公開。川遊びを楽しんだそうで「最近自然に癒される〜っ自然のパワーってすごいねぇ」と綴っていた。
この投稿にファンからは「親子そっくり」「すでに美人さん」「可愛すぎる」「天使」と反響が寄せられている。
畠中は2011年8月、第1期メンバーとして乃木坂46に加入。2015年4月4日に行われた1stアルバムの握手会をもってグループを卒業後、2017年秋頃に一般男性と結婚していたことを自身のブログで報告。その後、2019年6月には第1子となる女児、2021年10月には第2子となる男児を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】