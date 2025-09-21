双子妊娠の中川翔子「つわりの時にこれで生き延びた」手書きの絵日記に反響相次ぐ「有益情報すぎる」「クオリティ高い」
【モデルプレス＝2025/09/21】タレントの中川翔子が9月21日、自身のInstagramを更新。双子妊娠中の絵日記を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】中川翔子、妊娠中の有益情報詰まった手描きイラスト
中川は「眠れないから絵日記描くのが楽しくなってきた 今日はつわりの時にこれで生き延びた！ものたちを描いてみたよ」と手書きの絵日記を公開。つわり中に食べていた食事や飲み物をイラストで紹介し、中でもスイカについては「チャンピオン」とし、「間違いなく人生1スイカを食べた夏になりました」とつわり中によく食べていたことを明かしていた。
この投稿にファンからは「これ無料で読んでいいんですか…！」「有益情報すぎる」「イラスト可愛い」「さすがしょこたん」「参考になる」「クオリティ高い」と反響が続々。さらに、ふっくらとしたお腹の様子も披露しており「もうすぐですね」「応援しています！」といったメッセージも寄せられていた。
中川は2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、8月2日に双子であることを伝えた。（modelpress編集部）
◆中川翔子「つわりの時にこれで生き延びた」絵日記公開
