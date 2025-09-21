ピレリが国際「コンパッソ・ドーロ賞」を受賞｜授賞式会場の万博イタリア館にはKen Okuyama Carsのkode57が展示！
EXPO 2025 大阪も佳境に入ってきたが、皆様はどのように楽しまれたであろうか？自動車というかモビリティ関連では”空飛ぶクルマ”が大きな目玉であるはずだったが、運航停止や商用運航の断念などでトーンダウンしたのは残念。会場ではe-Moverと称すEVバスや自動運転バスが運行している他、サステナビリティをアピールする展示がいくつか見られる。ヒョンデがスタッフ送迎や休憩用ラウンジにEVバスを提供したり、「MIRAI」の水素エネルギー給電実演などを見ることができるが、今ひとつ盛り上がりに欠けるようにも感じる。
【画像】ADI国際コンパッソ・ドーロ賞のセレモニーに合わせてKen Okuyama Carsの代表作であるkode57ベルリネッタがイタリアパビリオンに展示（写真15点）
一方で、英国パビリオン公式自動車パートナーとしてアストンマーティンがフィーチャーされ、パビリオン前にDBX707が並ぶ。やはり自動車産業のアピールには余念のないお国柄ならではだ。
さて、そういった自動車、特にスポーツカーのプレゼンテーションに熱い国の筆頭といえばイタリアを忘れるわけにはいかない。各パビリオンの入場者数は公表されていないが、イタリアパビリオンの人気は高く、長蛇の列が連日続いている。イタリアパビリオンのテーマは「LArte Rigenera la Vita（芸術が生命を再生する）」と、理解するには結構難易度は高いが、ヴィジュアル的に劇場、アーケード、広場、イタリア庭園など、イタリアの都市の要素を表現したパビリオン造形のため、なんとなくわかったような気にさせる（笑）。そんなところがイタリアっぽい。筆者が参加した9月12日のイタリア・ナショナルディ式典でも、イタリア文化大臣が長く情熱的なスピーチを行ったが、彼の優雅な立ち振る舞いとあまりにマッチしていることに思わず微笑んでしまった。
55年前のEXPO1970ではイタリア館で大きなセンセーショナルがあった。本稿を読まれている方で、その現場を目撃された方がどれだけおられるかは不明であるが、そこには”未来の自動車”としてピニンファリーナによるフェラーリ・モデューロが並んだのだ。1970年といえばオイルショックがその数年後に世界を襲うなどとは誰ひとり予測しえなかった自動車産業の黄金期である。まさに自動車には無限大の夢があった。そんな時代に生まれたワンモーション、ウェッジシェイプのミドマウントエンジンスポーツカーの来日に、日本の車好きはノックアウトされた。
ちなみに、このモデューロの生みの親であるパオロ・マルティンに筆者は何回かインタビューを行ったが、当時のピニンファリーナ経営陣（＝セルジオ・ピニンファリーナやレンツォ・カルリ）ですら、「こんなふざけたモデルは車ではない。誰ひとり評価しないだろう」とプロポーサルは全否定されたという。しかし、諸事情でこのモデューロが完成し、1970年のジュネーブモーターショーでデビューを飾るや否や、この未来の車は一躍、時代の寵児となった。セルジオ・ピニンファリーナからモデューロ・フィーバーを目の当たりにして、謝罪の電報がジュネーヴから届いたとマルティンは笑った。1970年のEXPO1970のイタリア館も今回以上に大人気であり、センセーショナルだったのだ。
その今から55年前に、イタリアから1万キロを旅して大阪に到着したこのフェラーリ・モデューロを見て、人生が変わった日本人がいた。工業デザイナーとしてKen Okuyama Designを主宰する奥山清行である。幼少期から絵が大好きで、テレビで見たものを片っ端から線画にして、それを粘土で3D化することにも熱中していたという。その題材がサンダーバードからフェラーリに変わった瞬間であった。GM、ポルシェ、そしてピニンファリーナで多くの実績をあげた奥山であるが、その夢の原動力となったのは1970年のEXPO1970で邂逅した一台のピニンファリーナ製コンセプトモデルだったのだ。
