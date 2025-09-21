今季限りで現役引退することを発表したＤｅＮＡ・森唯斗投手（３３）が、神奈川・横浜市内の球団事務所で行われた引退会見に出席した。

森唯はブルーのスーツにネクタイで現れ「今までありがとうございました」とあいさつ。引退を決断した時期について「９月入ってから球団とのも話して」と明かし、「最初に奥さんに連絡しました。嫁は納得してないみたいでしたけど、僕が決めたことなので受け入れてくれてると思います」と話した。

森唯は・三菱自動車倉敷オーシャンズから２０１３年度ドラフト２位でソフトバンクに入団。常勝軍団のリリーフの柱として活躍し、２０１４年から７年連続５０試合以上に登板。２０１８年にはセーブ王を獲得した。２０２３年限りで戦力外通告を受け、同年オフにＤｅＮＡに移籍。今季は１試合の登板にとどまったが、８月２８日の阪神戦で今季初勝利を挙げていた。

プロ１２年間で通算４８５試合に登板し、２７勝３０敗、１０６ホールド、１２７セーブをマーク。偉大な数字に「欲を言うなら１００勝したかった」と胸の内も。「でも十分じゃないかな。実際ここまでできるとは思ってなかったので。いい野球人生だったなと思います」と深くうなずいた。

つとめて落ち着いた口調で言葉を紡いでいた、ファンへの思いを尋ねられると、思わず声を詰まらせた。「応援してくれた皆さんには本当に感謝していますし、ファンあってのプロ野球選手なので、１２年間、しっかり背中を押してもらったなと思います」と涙ぐみながら感謝を口にした。

その後、サプライズでチームメートの入江や山崎ら８人が登場。花束を受け取った。