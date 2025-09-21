【MLB】ドジャース 7ー5 ジャイアンツ（9月20日・日本時間21日／ロサンゼルス）

【映像】100マイル粉砕！現地騒然の大谷53号！

ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でジャイアンツ戦に先発出場。6回の第4打席では2試合連発となる53号ソロホームランを放つなど、この日は3打数1安打、1本塁打、2四球の活躍を見せた。ドジャースは初回に4点を失うも、一発攻勢で見事な逆転劇。マジックを1つ減らして「3」としている。

前日の試合では第52号となる逆転の3ランホームランを放った大谷。今季限りでの現役引退を発表し、本拠地最終登板を迎えたカーショーの負けを消す一発を放った。

その勢いに乗りたいところだったが、この日は第1打席で空振り三振、第2打席で見送り三振、第3打席は四球で出塁となった。

迎えた6回の第4打席、大谷はカウント2ー2から高めのストレートを捉えると、打球速度107.4マイル（約172.8キロ）、飛距離403フィート（約122.8メートル）、打球角度33度で打球はレフトスタンドに着弾。2試合連発となる第52号ソロホームランを放ち、ナ・リーグのホームランランキングトップタイに立っている。なお、8回の第5打席は申告敬遠となった。

ドジャースは、初回に先発のグラスナウが捕まり4失点。しかしマンシー、コンフォート、エドマン、大谷らのホームランで試合をひっくり返すことに成功。中継ぎ陣がリードを守り切り、逆転勝利で優勝マジックを「3」としている。

