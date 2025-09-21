¥É¥¸¥ã¡¼¥¹4Ï¢¾¡¤ÇÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡È3¡É¡¢ÂçÃ«¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î53¹æ¡õ25»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¡¢»î¹çÃæ¤â¾Ð´é¤Ç¥Á¡¼¥àÊ·°Ïµ¤¤â¾å¡¹
¢£MLB¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹7¡¼5¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤¬¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡È1ÈÖ¡¦DH¡É¤Ç½Ð¾ì¡£3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ2»Íµå¡£¼«¸ÊµÏ¿¤Î25»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤È¡¢6²ó¤Ë¤Ïº£µ¨11ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë2»î¹çÏ¢Â³ÃÆ¤Î53¹æ¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤ËÊÂ¤ó¤À¡£¥Á¡¼¥à¤â4ÅÀº¹¤òµÕÅ¾¤·¡¢4Ï¢¾¡¡£ÃÏ¶èÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬3¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Á°Æü¤Ï°úÂàÈ¯É½¤ò¤·¤¿ÀèÈ¯¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎËÜµòÃÏºÇ½ªÅÐÈÄ¤Ç1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î5²ó¡¢µÕÅ¾¤Î53¹æ¥¹¥ê¡¼¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÈÇ®¤¤ÊúÍÊ¤ò¸«¤»¤¿ÂçÃ«¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»Ïµå¼°¤Ë¤ÏÁ°Æü20Æü¤Ë°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢ËÜµòÃÏ¥é¥¹¥ÈÅÐÈÄ¤ò¤Ï¤¿¤·¤¿C.¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡Ê37¡Ë¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÅÐÈÄ¡¢»³ËÜÍ³¿¡Ê27¡Ë¤â¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Þ¤Ç¥Þ¥¸¥Ã¥¯4¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÀèÈ¯¤ÎT.¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡Ê32¡Ë¤¬1²ó¡¢1»àËþÎÝ¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼4»î¹çÌÜ¤Î5ÈÖ¡¦B.¥¨¥ë¥É¥ê¥Ã¥¸¡Ê20¡Ë¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼½é°ÂÂÇ½éÂÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¥ì¥Õ¥È¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î3ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÍá¤Ó¤Æ3ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Î»Íµå¤Ç4ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÎ¢¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÀèÈ¯¤Ï2026Ç¯¡¢WBC¤ÎÅìµþ¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëÂæÏÑÂåÉ½Æþ¤ê¤¬Ç»¸ü¤Êûç緂°Ò¡Ê26¡Ë¡¢ÂçÃ«¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼½éÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢¥«¥¦¥ó¥È1¡Ý2¤«¤é³°³Ñ¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â2»à°ìÎÝ¤Ç4ÈÖ¡¦M.¥Þ¥ó¥·¡¼¡Ê35¡Ë¤¬¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø19¹æ¥Ä¡¼¥é¥ó¤Ç2ÂÐ4¤ÈµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£
3²ó¡¢ÀèÆ¬¤Ç·Þ¤¨¤¿ÂçÃ«¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤ûç¤ÏÆâ³Ñ¤ÎÊÑ²½µå¤¬ÂçÃ«¤ÎÂ¸µ¤Ç¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¹¤ë¤Ê¤É¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éºÇ¸å¤Ï³°³ÑÄã¤á¤ÎÊÑ²½µå¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2»à¤«¤é4ÈÖ¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¡¢5ÈÖ¡¦T.¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê32¡Ë¤ÎÏ¢Â³»àµå¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
4²ó¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï2¿ÍÌÜ¡¢J.¥Ö¥Ã¥È¡Ê27¡Ë¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡¢1»à¤«¤é8ÈÖ¡¦M.¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¡Ê32¡Ë¤¬¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø12¹æ¥½¥í¡¢3ÂÐ4¤È1ÅÀº¹¡£2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÇÂçÃ«¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏÄ¹ÂÇ¤ò·Ù²ü¤·¡¢³°³Ñ¤Ç¤Î¾¡Éé¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÏÆþ¤é¤º¡¢¥«¥¦¥ó¥È3¡Ý0¡¢¤³¤³¤ÇÂçÃ«¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤ê¤ËÍè¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¢£µµåÌÜ¤¬³°³Ñ¤ËÂç¤¤¯³°¤ì»Íµå¡¢¤³¤ì¤Ç25»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï2ÎÝ¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤ÎW.¥¢¥À¥á¥º¡Ê30¡Ë¤È¾Ð´é¤Ç²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é3ÈÖ¡¦F.¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ê36¡Ë¤¬¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ø¡¢2ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÂçÃ«¤¬¥Û¡¼¥à¤Ë´Ô¤ê¡¢4ÂÐ4¤ÎÆ±ÅÀ¡£ÂçÃ«¤Ï140ÆÀÅÀÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÂçÃ«¤ÏÎÝ¾å¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥Ê¥¤¥ó¤È¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï¥¥à ¥Ø¥½¥ó¤È²ñÏÃ¤¹¤ë¤Ê¤É¾Ð´é¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥à¡¼¥É¤â¾å¡¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢5²ó¤Ë¤ÏT.¥¨¥É¥Þ¥ó¡Ê30¡Ë¤¬¥ì¥Õ¥È¥Ý¡¼¥ë¤òÄ¾·â¤¹¤ë13¹æ¤Î¾¡¤Á±Û¤·¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç5ÂÐ4¡£
6²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¤Ç·Þ¤¨¤¿ÂçÃ«¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡¢¥«¥¦¥ó¥È2¡Ý2¤«¤é³°³Ñ¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òµÕ¤é¤ï¤º¤ËµÕÊý¸þ¤ØÃ¡¤¯¤È¡¢ÂÇµå¤Ï·Ú¡¹¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ¤Ï172.8¥¥í¡¢Èôµ÷Î¥122.8m¡¢³ÑÅÙ¤Ï33ÅÙ¡¢º£µ¨11ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë2»î¹çÏ¢Â³ÃÆ¤Ç53¹æ¡¢Ä¾¶á5Àï4È¯¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
7²ó¡¢2»àÆóÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè5ÂÇÀÊ¤Ï¿½¹ð·É±ó¤ÇËÜµòÃÏ¤ÏÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï2»î¹çÏ¢Â³µÕÅ¾¾¡¤Á¤Ç4Ï¢¾¡¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò3¤È¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ë¡Í×,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Áòº×,
ÀÅ²¬,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
²ð¸î,
¹©¾ì,
»×¤¤¤ä¤ê,
Ï·¸å,
¾²ÃÈË¼