TBSÎÉ¸¶°ÂÈþ¥¢¥Ê¡Ö¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¡×28Æü¤ÇÂ´¶È¡¡ÇúÌäÂÀÅÄ¡Ö²æ¡¹¤Î²¿¤¬¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
TBSÎÉ¸¶°ÂÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê29¡Ë¤¬21Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°9»þ54Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£½ªÈ×¤ÇÈÖÁÈÂ´¶È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð»á¤¬À¸½Ð±é¤·¤¿ÊüÁ÷¤Ç¡¢Çú¾ÐÌäÂêÅÄÃæÍµÆó¤«¤é¡Ö¤ªÏÃ¡¢¿Ô¤¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¤â¡¢¥¢¥ß¡¼¥´¤«¤éÂç»ö¤Ê¤ªÏÃ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÎÉ¸¶¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¡¢¡Ø¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¡Ù¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÊó¹ð¡£Çú¾ÐÌäÂêÂÀÅÄ¸÷¤¬¡Ö¤¨¡¼¡¢²¿¤Ç¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢ÎÉ¸¶¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤Ç¤·¤ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢ÅÄÃæ¤¬¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤È¾Ð¤Ã¤ÆÆâËë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
CMÌÀ¤±¤ÇÎÉ¸¶¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÍè½µ9·î28Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÌ³¤á¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍè½µ¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£ÂÀÅÄ¤¬¡Ö²æ¡¹¤Î²¿¤¬¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÌä¤¤³Ý¤±¤ë¤È¡¢ÎÉ¸¶¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¦¡Á¤ó¡×¤ÈÏÓÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¹Í¤¨¹þ¤àÁÇ¿¶¤ê¤·¤¿¤¬¡¢É½¾ð¤Ï¥Ë¥Ã¥³¥ê¾Ð´é¡£ÅÄÃæ¤¬¡Ö²æ¡¹¤¬¡©¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÎÉ¸¶¥¢¥Ê¤Ï¡Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡Á¡×¤ÈÈÝÄê¡£ÅÄÃæ¤¬¡Ö¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯ÎÉ¸¶¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤Þ¤¿Íè½µ¡×¤È¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£