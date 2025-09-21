屋外の猛暑と室内の冷房に交互に晒され続け疲れが溜まるこの時期、胃腸が悲鳴を上げていませんか？胃もたれ、食欲不振、下痢や便秘……。その原因と対策を知り、自分でできるケアを始めましょう（イラスト：末続あけみ 取材・文・構成：菊池亜希子））

胃腸の悩みをスッキリ解決！

胃腸は脳と神経で繋がっているため、ストレスを受けると消化器全体に影響が表れます。さらに、加齢によっても増えてくる胃腸の不調。それらの悩みに、江田証先生が答えます

【悩み・１】すぐ満腹になり、胃もたれします

胃に食べ物が入ると、天井部分が膨らんで、食べた物がいったん胃の上部に溜め置かれます。そこから少しずつ下に落ち、細かく砕かれて十二指腸へ流れていく。これが正常な消化ですが、自律神経が乱れると胃が膨らまず、食べた物がすぐ下部へ落ち、十二指腸へ押し出されてしまう。十二指腸は未消化の食べ物を受け入れられず胃に送り返すため、胃もたれが生じるのです。

自律神経の乱れは加齢に伴う女性ホルモンの減少が引き金になることが多く、夏は屋内外の寒暖差や冷たい物の摂り過ぎ、ストレスや極度の緊張も要因になります。まずは体を冷やさないよう注意を。睡眠と食事が自律神経を整えるスイッチなので、日頃から十分な睡眠と規則正しい食生活を心がけましょう。

【悩み・２】最近、水っぽい下痢が続いています

下痢の原因は二つあります。一つは、腸が冷えて過敏になり、大腸の蠕動運動が激しくなること。便は本来、蠕動運動によって大腸内を上へ横へと移動しながら徐々に水分が吸収され、ほどよい硬さになって肛門から排出されます。ところが蠕動運動が激し過ぎると、便の水分が吸収されないうちに大腸内を通過してしまうため、下痢になるのです。

もう一つ、炎症が原因で起こることも。人は強いストレスを感じると、脳からCRHというストレスホルモンが分泌されます。これが神経を伝って腸に到達することで粘膜が炎症を起こし、下痢を誘発するのです。どちらの場合も、予防策はおなかを冷やさないこと。冷たい物の摂り過ぎを避け、夏も薄い腹巻きの着用がおすすめです。飲料水は吸収がよく胃腸への負担が少ない軟水を選びましょう。

下痢のときは水分を控えがちですが、脱水にも注意が必要。常温の軟水を少しずつ摂り、お粥など消化のよい食事を心がけてください。ただし暑い時期は食中毒など放置してはいけない下痢も頻発します。7日以上続いたり血便が見られたら、すぐに医療機関を受診してください。



（イラスト：末続あけみ）

【悩み・３】排便のリズムが乱れやすく、便秘がちです

便秘は女性に多く見られますが、60代以降は男性も増えて男女差がなくなります。主な原因は、加齢やストレスによる大腸の蠕動運動の低下。蠕動運動が弱まると便が大腸に長く滞留し、水分が過剰に吸収されて硬くなるため排出が困難になります。また、加齢によって骨盤底筋の筋力が衰え、便を押し出す力が弱まることも一因です。

便が大腸内に長く滞留すると思わぬリスクを招くことも。腸内環境が悪化し、増加した悪玉菌が産生する毒素が腸壁を越えて血中に漏れ出ると（腸漏れ）、その影響は全身に及びます。動脈硬化や脂肪肝を促進し、ときに糖尿病、脳梗塞、腎不全の引き金になる恐れもあるのです。

便秘解消には硬水を。硬水に含まれるマグネシウムが水分を引き込み、便を軟らかくしてくれます。また、腸を目覚めさせるために朝食はしっかり摂り、毎朝トイレに座る習慣をつけること。

次回以降で紹介する骨盤底筋体操をルーティンにして、便を押し出す力も鍛えましょう。

腸内環境を整えるカギは、善玉菌の一つである酪酸菌です。酪酸菌が作り出す「酪酸」こそが腸の粘膜細胞の栄養源。酪酸菌が多いと、便秘や下痢が少なくなるだけでなく、腸粘液が増えて腸漏れしにくくなるので、健康寿命も延びるのです。



【悩み・４】胃腸の老化は、どうすれば抑えられますか？

胃が老化する原因はピロリ菌。ピロリ菌がいなければ、何歳になっても胃はさほど老化しません。胃の不調が続く場合、一度ピロリ菌検査を受け、陽性ならすぐに除菌しましょう。

一方、腸は加齢によって腸粘膜を覆う粘液層が薄くなります。これが腸の老化です。粘液が減ってバリア機能が弱まると、腸内の毒素が血中に漏れ出す「腸漏れ」が起きやすくなり、その毒素が血管内を循環すると、体内に低度の慢性炎症を引き起こすのです。それを阻止するためにも、60代以降の腸活は腸粘膜の栄養源となる酪酸菌を増やすことを意識しましょう。

「十円玉を溶かすと言われるほど強力な胃酸から胃壁を守るのが、胃粘液です。胃が疲れていると粘液が不足しがちなので、胃粘液を増やすオクラや長芋、モロヘイヤなどのネバネバ野菜を積極的に摂りましょう。胃酸分泌を抑えるビタミンUが豊富なキャベツ、ジアスターゼなど消化酵素が豊富で胃もたれを防ぐ大根、ピロリ菌の増殖を抑えるスルフォラファンを含むブロッコリーも胃を守ってくれます」（江田先生。以下同）



