藤田寛之はペブルビーチを「76」で予選落ち プロアマ形式の米シニアツアー
＜ピュア・インシュランス選手権 2日目◇20日◇カリフォルニア州◇ペブルビーチGL（6828ヤード・パー72）、スパイグラスヒルGC（7000ヤード・パー72）＞プロアマ形式で行われる今週のPGAチャンピオンズツアー（米国シニア）は、第2ラウンドが終了した。第1ラウンドと第2ラウンドはプロ1人にジュニア1人、アマチュア2人が同組で、ペブルビーチGL（PB）とスパイグラスヒルGC（SH）を各日プレー。第2ラウンド終了時点で50位タイまでがペブルビーチでの最終ラウンドに進出する。
【写真】同組でプレーしたジュニアゴルファーと
藤田寛之はPBを2バーディ・4ボギー・1ダブルボギーの「76」でプレー。トータル3オーバー・52位タイで決勝行きを逃した。トータル10アンダーの首位にマイク・ウィアー（カナダ）とスティーブン・アルカー（ニュージーランド）が並んでいる。昨年覇者のポール・ブロードハースト（イングランド）はトータル2アンダー・22位タイで予選を通過した。賞金総額は240万ドル（約3億5500万円）、優勝者には36万ドル（約5300万円）が贈られる。
