女優の長澤まさみ（38）が21日に都内で行われた、主演映画「おーい、応為」（監督大森立嗣、10月17日公開）の完成披露上映会舞台あいさつに出席した。

江戸時代を舞台に破天荒な絵師・葛飾北斎の娘であり弟子でもあった葛飾応為の生涯を描いた本作。長澤は、父をしのぐ画才を持ち、北斎の右腕として男社会を駆け抜けた応為を演じた。

長澤は「すごく良い思い出として私の人生に焼き付いている」と笑顔。役を演じたときの気持ちのまま「応為っぽく着物の方を着てきました」と趣のある和装を披露した。

初の時代劇主演。撮影は一昨年行われた。完成披露を迎え「あっという間に時は流れてしまってこうやって皆さんの元に届いてしまうんだなと思うと、ちょっと愛着があったので今回は寂しいなって思いがあって、そういう気持ちにさせてくれる作品になったことも嬉しかった」と感無量のようす。

「親子の日常をとのぞき見しているようなそんな映画になっているのでこの世界観に皆さんが没入というか入っていてもらえたらいいなという風に今は思ってますね」とほほえんだ。

作品にちなみ長澤が極めたいことは「休日の過ごし方」。仕事と休日のバランスを「緩急を持って、自分でコントロールできたらいいな」とほほえみ、「コントロールできるようになれば、仕事での集中力も高まるから、どうやって自分を安心させてリラックスして、自分を作れるかっていうものを、もっと探求したいです」と語った。