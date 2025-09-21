◆米大リーグ ドジャース７―５ジャイアンツ（２０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、２試合連続本塁打となる５３号ソロを放ち、リーグトップのシュワバー（フィリーズ）に並んだ。ドジャースは１回表に４点を先取されたが逆転勝ち。４年連続となる地区優勝へのマジックを「３」とした。大谷は３打数１安打１打点、２四球。打点も１００に王手をかける９９となった。最短で試合のない２２日（同２３日）に地区優勝が決まる。

大谷は１、２打席目に台湾出身の先発右腕で初対戦だったトウ緂威投手（２６）の前に２打席連続三振。投手が右腕のブットに代わった４回２死走者なしの３打席目は、四球を選んで今季最長２５試合連続出塁となった。さらにフリーマンの適時打で同点のホームを踏んで今季１４０得点目。ドジャースでは９５年ぶりの快挙となった。

そして圧巻の一発が出たのは１点をリードした６回先頭の４打席目。カウント２―２から右腕・ペゲロの高め９９・９マイル（約１６０・８キロ）を振り抜くと、打球速度１０７・４マイル（約１７２・８キロ）、飛距離４０３フィート（約１２３メートル）、打球角度３３度で左中間席に飛び込んでいった。２戦連発の５３号ソロで、この日本塁打のなかったシュワバー（フィリーズ）に並んだ。

ドジャースは１回表に先発のグラスノーが乱調でまさかの４失点。苦しい立ち上がりとなったが、１回裏にマンシーの１９号２ランですぐに２点差に迫った。４回にはコンフォートの１２号ソロで１点差。さらに２死一、二塁からフリーマンの右前適時打で大谷が生還して追いついた。

５回にはエドマンの１３号ソロが左翼ポールを直撃して勝ち越し。６回には大谷の５３号ソロでリードを広げ、Ｔ・ヘルナンデスにも適時打が出て７―４でリードは３点となった。グラスノーは２回以降立ち直って５回４失点。３点をリードした７回には３番手のイエーツがディバースに３２号ソロを浴びて２点差に迫られた。１死一、二塁でロブレスキがマウンドに上がると、後続を打ち取って２点差を守って逃げ切った。

ドジャースのレギュラーシーズンは残り７試合。地区優勝争い、大谷の本塁打王争いから目が離せない。