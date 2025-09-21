歌手の和田アキ子が２１日、ＭＣを務めるＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」（日曜・午前１１時４５分）にスタジオ生出演した。

この日の番組では、３人組テクノポップユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅが１２月３１日での活動休止を発表したことを特集。和田は「２０２６年からＰｅｒｆｕｍｅを一度、コールドスリープ（＝冷凍睡眠の状態）します」という３人の言葉に注目。「最近はコールドスリープとか言うんですね。ＳＦとかで使われるんですってね。全然分かりません。何をするのかな？って」と話すと、「あのちゃんとか、こういうのすぐ分かるでしょ？」とゲストの人気インフルエンサーでタレントのなえなのに質問。

すぐに自ら間違いに気づき、「あっ、あのちゃんって、また言っちゃった。失礼」と頭を下げると「なえと言おうか、なのちゃんと言おうか、なえなのって言うと言いづらいから、どうしようかって思って。絶対、（話を）振ろうと思ってたんです。すいません」と再び頭を下げて、なえなのを恐縮させた。

さらにもう一度「すいません」と、なえなのの前まで歩み寄って謝罪。「とんでもない、とんでもない」と困り顔になったなえなのに対して「なえなのってのが言いづらいのよ」とコメント。「なえなのって言うの言いづらいでしょ？ はっきり言って。本当、なえにしようか、なのちゃんにしようか迷って」と再び主張していた。