比嘉愛未、“夫”＆“娘”とほほ笑ましい3ショット「幸せな家族写真」「フラグですかい？」
嵐の櫻井翔が主演を務める、日本テレビ系ドラマ“占拠シリーズ”第3弾『放送局占拠』の公式インスタグラムが20日に更新。劇中で夫婦役だった櫻井と比嘉愛未、そして娘役の吉田帆乃華の仲むつまじい3ショットが公開された。
【写真】「フラグですかい？」“夫”＆“娘”とほほ笑ましい3ショットを公開した比嘉愛未
櫻井が武蔵三郎を演じる“占拠シリーズ”は2023年『大病院占拠』、24年『新空港占拠』と続編が制作され、今作は3作目となる。占拠シリーズの醍醐味は、面で顔を隠した武装集団から次々に突きつけられる要求と、迫りくるタイムリミット。物語が進むにつれて、犯行の動機、犯人たちの素顔が明らかになる。しかし、明らかになればなるほど、隠されていた真実は深い謎を刻む。息もつかせぬ“どんでん返し”からの“どんでん返し”というスピード感のある展開が話題となった。第3弾も、一瞬も気の抜けない完全オリジナルのタイムリミット・バトル・サスペンスとなっており、20日に最終回を迎えた。
インスタグラムでは「最終回ご視聴ありがとうございました！そして3か月間、『#放送局占拠』にたくさんの応援をいただきまして本当にありがとうございました!!」と感謝をつづり、「未来を守るために…幸せ家族写真」と3人の写真をアップ。えみり（吉田）に肩にそっと手を置いた裕子と、腰に手をあててほほ笑む三郎が並ぶ家族ショットとなっている。
この投稿に「武蔵親子の幸せな家族写真ありがとうございます」「素敵な家族の写真ありがとうございます」といったコメントが寄せられたほか、青鬼・大和耕一（菊池風磨）が裕子と思われる人物の肩に手を乗せるというラストシーンに対して「まさかの終わり方」「絶対続編ありそう笑」「しかし、ラストのシーンは一体!?」「この家族だけは幸せでいてほしい」「なんすか、この幸せ家族写真は。フラグですかい？」と驚く声も書き込まれていた。
