タレント長嶋一茂（59）が21日、日本テレビ系「一茂×かまいたち ゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。自宅への落書き事件をめぐり、勘違いしていたことを明かした。

この日は「ゲンバ反省会第2弾」と題し、ネットニュースに取り上げられた話題をランキング形式で振り返った。

同番組では一茂の自宅に「バカ息子」と落書きされた過去の騒動をたびたびネタにしており、濱家隆一は「こんなにイジっていいのかというくらい番組でイジらせてもらってますけど。10年前の騒動の話ですよね」と苦笑い。一茂は「10年前の話がまだこうなるって面白いねえ」と人ごとのように語った。

また濱家は「知ってる？ この話の後日談というか」と相方の山内健司に聞くと、「『バカ息子』って書かれた時に、一茂さんが『うち、娘しかいないんだけどな』ってピンと来てなかった」と、一茂が自身に対する落書きと気付かなかったことを暴露した。

山内は「自分やと思わなかったんですか？どう見ても一茂さん」とあきれると、一茂は「どう見てもじゃねえ！」と返しつつ「当の俺はそうは思わないわけよ」と回想。山内から「ホンマのバカ息子じゃないですか」と手厳しいツッコミを浴びていた。