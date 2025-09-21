上沼恵美子（70）が21日に放送された読売テレビのバラエティー「上沼・高田のクギズケ！」に出演。番組では自民党総裁選を取り上げた。

総裁選を巡っては、茂木敏充前幹事長（69）と小林鷹之元経済安保相（50）、林芳正官房長官（64）、高市早苗前経済安全保障担当相（64）、小泉進次郎農相（44）の5人が出馬表明している。

初の女性首相を目指して自身3度目となる自民党総裁選に挑む高市氏について、上沼は「高市さんがなったら、初めてじゃない。女性で。は、はっ〜」と驚いた。

読売新聞が13、14両日に行った世論調査では、最多の29％が高市氏を次期総裁にふさわしいと回答。昨年の総裁選で3位につけた小泉進次郎農相を中心に争う展開となっている。

高市氏の出馬表明をみたという上沼は「高市さんの表明しているときの顔はきれいでしたね。ライトをあてたてたんかな、普段よりもきれい」と感想を話し、ともにMCを務める高田純次が「顔つきって変わるだね」と話すと、上沼は「変わります」と即答。「やっぱり覚悟、表明したときの輝きみたいなものを放っていましたね」と話した。

5人の争いになるが「でも、よう変わるな。日本の総理大臣は。1年やそこらで変わりすぎやねん」と“注文”もつけた。