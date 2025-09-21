9月に入っても、うだるような暑さの日々が続いていますね。

食事で体力をつけるなら、やっぱり「豚肉」！ 疲労回復ビタミンがたっぷり入った「豚肉」と、その効果を長持ちさせる「にんにく」を合わせた「豚肉のスタミナ焼き」で、パワーをつけておきましょう。

今日の献立はメイン＋2品。青じその爽やかな香りとコクのあるバターが相性抜群の「青じそバターポテト」と、トマトの酸味がおいしい「トマトと玉ねぎのみそ汁」を添えました。

▷教えてくれたのは…

市瀬悦子さん

フードコーディネーター、料理研究家。食品メーカーの営業から料理の世界へ転身。「おいしくて作りやすい家庭料理」をテーマに、書籍や雑誌、テレビ、メーカー、イベントなどでメニュー開発を手がけている。

■メイン「豚肉のスタミナ焼き」

ガッツリ味の豚肉と一緒に、水菜をたっぷりと！

豚肉のスタミナ焼き


【材料・2人分】

豚ロースしょうが焼き用肉…8枚(約280g)

水菜…1/2わ(約100g)

玉ねぎ…1/2個

片栗粉…小さじ1/2

サラダ油…大さじ1/2

合わせ調味料

　・おろししょうが…1かけ弱分(小さじ2)

　・おろしにんにく…1/4片弱分(小さじ1/4)

　・しょうゆ…大さじ１と1/2

　・酒、みりん…各大さじ1

　・砂糖…大さじ1/2

【作り方】

1. 水菜は5cm長さに切って器に敷く。玉ねぎは横1cm幅に切る。豚肉を広げ、片面に片栗粉小さじ1/2をざっとふる。

2. フライパンにサラダ油大さじ1/2を中火で熱し、豚肉を粉のついた面を下にして広げ入れ、あいているところに玉ねぎを入れる。肉に焼き色がつくまで約2分焼きつけ、全体の上下を返し、さっと焼く。

3. 合わせ調味料を加えて強火にし、全体の上下を返しながら照りよくからめる。１の水菜にのせる。

（1人分435kcal、塩分2.1g）

■副菜「青じそバターポテト」

レンチンしたじゃがいもに、青じそとバターをのせて。青じその風味が味に奥行きをプラス。

青じそバターポテト


【材料・2人分】

じゃがいも…2個(約300g)

青じそ…2枚

バター…15g

塩…少々

【作り方】

1. じゃがいもはよく洗い、皮つきのまま1個ずつラップで包み、電子レンジ(600W)で約3分加熱する。上下を返し、さらに約2分加熱する。

2. ラップをはずして器に盛り、十字に切り込みを入れて開き、塩少々をふる。青じそを小さくちぎって切り込みにはさみ、バター15gを等分にのせる。

（1人分 132kcal、塩分0.4g）

※電子レンジは600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

■副菜「トマトと玉ねぎのみそ汁」

トマトの酸味と玉ねぎの甘みがおいしく融合。

トマトと玉ねぎのみそ汁


【材料・2人分】

トマト…1個(約150g)

玉ねぎ…1/2個

だし汁…１と1/2カップ

みそ…大さじ１と1/3

【作り方】

1. トマトは8等分のくし形切りにする。玉ねぎは縦1cm幅に切る。

2. 直径約18cmの鍋にだし汁１と1/2カップ、玉ねぎを入れて中火にかけ、煮立ったら弱めの中火で約5分煮る。トマトを加えてさっと煮て、みそ大さじ１と1/3を溶き入れる。

（1人分 55kcal、塩分1.6g）

【手早く作るコツ】

じゃがいもをレンジにかけたらみそ汁へ。煮始めたところでメインの下ごしらえをし、あとはみそ汁、サブ、メインの順に仕上げればOK！

文＝斉藤久美子