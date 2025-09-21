【今夜のおかずはこれ】豚肉×にんにくで暑さに負けない！「豚肉のスタミナ焼き」の献立
9月に入っても、うだるような暑さの日々が続いていますね。
【画像で確認】夏バテ予防に！ 厳しい残暑を乗り切る「なす」と「豚肉」のおかず5選
食事で体力をつけるなら、やっぱり「豚肉」！ 疲労回復ビタミンがたっぷり入った「豚肉」と、その効果を長持ちさせる「にんにく」を合わせた「豚肉のスタミナ焼き」で、パワーをつけておきましょう。
今日の献立はメイン＋2品。青じその爽やかな香りとコクのあるバターが相性抜群の「青じそバターポテト」と、トマトの酸味がおいしい「トマトと玉ねぎのみそ汁」を添えました。
▷教えてくれたのは…
市瀬悦子さん
フードコーディネーター、料理研究家。食品メーカーの営業から料理の世界へ転身。「おいしくて作りやすい家庭料理」をテーマに、書籍や雑誌、テレビ、メーカー、イベントなどでメニュー開発を手がけている。
Instagram @ichise_etsuko
■メイン「豚肉のスタミナ焼き」
ガッツリ味の豚肉と一緒に、水菜をたっぷりと！
【材料・2人分】
豚ロースしょうが焼き用肉…8枚(約280g)
水菜…1/2わ(約100g)
玉ねぎ…1/2個
片栗粉…小さじ1/2
サラダ油…大さじ1/2
合わせ調味料
・おろししょうが…1かけ弱分(小さじ2)
・おろしにんにく…1/4片弱分(小さじ1/4)
・しょうゆ…大さじ１と1/2
・酒、みりん…各大さじ1
・砂糖…大さじ1/2
【作り方】
1. 水菜は5cm長さに切って器に敷く。玉ねぎは横1cm幅に切る。豚肉を広げ、片面に片栗粉小さじ1/2をざっとふる。
2. フライパンにサラダ油大さじ1/2を中火で熱し、豚肉を粉のついた面を下にして広げ入れ、あいているところに玉ねぎを入れる。肉に焼き色がつくまで約2分焼きつけ、全体の上下を返し、さっと焼く。
3. 合わせ調味料を加えて強火にし、全体の上下を返しながら照りよくからめる。１の水菜にのせる。
（1人分435kcal、塩分2.1g）
■副菜「青じそバターポテト」
レンチンしたじゃがいもに、青じそとバターをのせて。青じその風味が味に奥行きをプラス。
【材料・2人分】
じゃがいも…2個(約300g)
青じそ…2枚
バター…15g
塩…少々
【作り方】
1. じゃがいもはよく洗い、皮つきのまま1個ずつラップで包み、電子レンジ(600W)で約3分加熱する。上下を返し、さらに約2分加熱する。
2. ラップをはずして器に盛り、十字に切り込みを入れて開き、塩少々をふる。青じそを小さくちぎって切り込みにはさみ、バター15gを等分にのせる。
（1人分 132kcal、塩分0.4g）
※電子レンジは600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
■副菜「トマトと玉ねぎのみそ汁」
トマトの酸味と玉ねぎの甘みがおいしく融合。
【材料・2人分】
トマト…1個(約150g)
玉ねぎ…1/2個
だし汁…１と1/2カップ
みそ…大さじ１と1/3
【作り方】
1. トマトは8等分のくし形切りにする。玉ねぎは縦1cm幅に切る。
2. 直径約18cmの鍋にだし汁１と1/2カップ、玉ねぎを入れて中火にかけ、煮立ったら弱めの中火で約5分煮る。トマトを加えてさっと煮て、みそ大さじ１と1/3を溶き入れる。
（1人分 55kcal、塩分1.6g）
【手早く作るコツ】
じゃがいもをレンジにかけたらみそ汁へ。煮始めたところでメインの下ごしらえをし、あとはみそ汁、サブ、メインの順に仕上げればOK！
文＝斉藤久美子
