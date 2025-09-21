【満腹ダイエットレシピ】ごはんにかけて丼にしてもおいしい「とろうま肉大根」
45歳の時に受けた健康診断の結果に一念発起し、食生活を見直し1年で14kgの減量に成功したハルさん。夫婦合わせて24kgやせたレシピをInstagramで発信し、「おいしくて大満足」「こんなに食べていいなんて！」と大反響を呼んでいます。
ハルさんが考案したレシピは、高たんぱく質＆低脂質が基本。豆腐や鶏むね肉、えのきたけといったスーパーで手に入る身近な食材を使い、ラクに作れるものばかり。炭水化物もしっかりとれるので、ストイックな制限食と違い満足感たっぷりです。
※本記事はハル著の書籍『がっつりなのにヘルシー！ 食事制限なしの新常識 満腹ダイエット食堂』から一部抜粋・編集しました。
■とろうま肉大根
そのまま食べるのはもちろんごはんにかけて丼にしてもおいしい
【1人分 168kcal／P:23g／F:1.7g／C:12.3g】
材料（3人分）
鶏ひき肉…250g
大根…1/2本（500g）
Ａ水…380ml
しょうゆ…大さじ3
みりん…大さじ2
酒、しょうが（すりおろし）…各大さじ1
白だし（10倍濃縮）…小さじ1
塩…ふたつまみ
かつお節…小３パック（6g）
片栗粉…大さじ1と1/2（水大さじ3で溶く）
赤唐辛子（小口切り）…好みで適量
作り方
1.大根は皮をむいて2cm角に切る。耐熱ボウルに入れてラップをふんわりとかけ、電子レンジ（600W）で8分加熱し、水気をきる。
2.フライパンにAを入れて混ぜ、1、ひき肉を加えて中火にかけ、煮立ったらアクを取る。ペーパータオルをかぶせ（フライパンからはみ出さないように注意）、フタを少しずらしてのせ、弱めの中火で10〜12分煮る。
3.別のペーパータオルでかつお節を包み、だしパックを作る。2の火を止めてペーパータオルを取り除き、だしパックを沈めて５分ほどおく。
4.だしパックを軽く絞って取り出し、水溶き片栗粉を回し入れてさっと混ぜる。好みで赤唐辛子を散らし、再び中火で1分強、煮立たせる。
※P＝たんぱく質、F＝脂質、C＝炭水化物です。「好みで」と表記された材料は含まれていません。
※鶏ひき肉はむね肉を使用しています。
著＝ハル／『がっつりなのにヘルシー！ 食事制限なしの新常識 満腹ダイエット食堂』